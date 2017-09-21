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Dokuz şüpheli gözaltına alındı

Alsancak’ta Derdal Arabacıoğlu’na ait inşaat şirketinden çalınan 90 bin TL ile ilgili şirket muhasebecisi ve şirket adına iş yapan 8 inşaat sektörü çalışanı gözaltına alındı

21 Eylül 2017 Perşembe 10:05
Dokuz şüpheli gözaltına alındı

Suna Erden

Alsancak’ta Derdal Arabacıoğlu’na ait inşaat şirketinden çalınan 90 bin TL ile ilgili şirket muhasebecisi ve şirket adına iş yapan 8 inşaat sektörü çalışanı gözaltına alındıç

Girne-Alsancak bölgesinde faaliyet gösteren Derdal Arabacıoğlu’na ait inşaat şirketinden çalınan 90 bin TL ile ilgili şirket muhasebecisi S.B başta olmak üzere şirket adına bir otelin inşaatını yapan usta, demirci, kalıpçıdan oluşan 9 kişi gözaltına alındı. Şimdilik sadece şüphe üzerine soruşturma amaçlı gözetim altına alınan zanlılar S.B., F.E., N.Ö., A.A., M.E., O.B., M.G., K.G., ve İ.Ö. dün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı. 

KASAYLA BİRLİKTE PARAYI DA ÇALDILAR 

Alsancak bölgesinde bulunan Derdal Arabacıoğlu Şirketi’nin soyulduğunu kaydeden polis, işyerinin alüminyum camının sert bir cisimle hasara uğratıp içeri giren şahıs veya şahısların içerisinde 90 bin TL bulunan çelik kasayı çaldıklarını söyledi. Polis, çalınan çelik kasanın işyerinin 20 metre ilerisinde açılmış bir vaziyette bulunduğunu, kasa içerisinde Arabacıoğlu ile Simetri Şirketine ait 90 bin TL’nin alındığını ifade etti. Olayın 18 Eylül 03.00-07.00 saatleri arasında meydana geldiğini kaydeden polis, saat 08.20 sıralarında ise polisin bilgilendirildiğini, olay yerine gidildiğini, parmak izi incelemesi yapıldığını ve olay yeri fotoğrafları çekildiğini söyledi. 

DOKUZ KİŞİ GÖZALTINDA 

Polis olayla yapılan soruşturmada Derdal Arabacıoğlu Şirketi’nde muhasebeci olarak çalışan S.B’nin 15 Eylül tarihinde iş yaptıkları bir firmadan 375 bin TL’lik ödeme aldığını, bu paranın 294 bin 700 TL’sini kendileri için iş yapan şahıslara ödediğini tespit ettiklerini söyledi. Polis, 16 Eylül tarihinde ise S.B’den ödeme alan F.E’nin tekrar almak üzere kasada saklaması için S.B’ye 90 bin TL para verdiğini ve olayda bu paranın çalındığını ifade etti. Polis, suçla ilgili soruşturma amaçlı zanlılar S.B., F.E., N.Ö., A.A., M.E., O.B., M.G., K.G., ve İ.Ö.’nün tutuklandığını belirterek, olay yerinde bazı ayakkabı izleri tespit ettiklerini ve bu yönde soruşturma yaptıklarını söyledi. 

İNCELEMELER SÜRÜYOR 

Polis, olay yerine yakın işyerlerinden kamera görüntülerini aldıklarını, bu görüntülerin incelemesinin sürdüğünü ifade ederek, ayrıca zanlıların cep telefonu kayıtlarının da uzmanlar tarafından inceleneceğini belirtti. Çelik kasadan çalınan 90 bin TL’nin henüz bulunmadığını ifade eden polis, 2 günde 24 kişinin sorgulandığını alanın çok büyük olması nedeniyle 80-100 kişinin daha sorgulanacağını açıkladı. Polis, yürütülecek soruşturma aşamasında zanlıların 2 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. 

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