ÖZEL HABER



Vakıflar İdaresi'nden kiralan Dome Otel bakımsızlıktan dökülmeye başladı.

Gündem Kıbrıs’ın elde ettiği görüntülerde çok uzun zamandır bakımı yapılmayan Dome Otel’in Bar Kısmı görülüyor.

Dome Otel’in biten kira sözleşmesi UBP ile CTP arasında ipleri germiş ve konuda dönemin Başbakanı Tufan Erhürman ile Ersin Tatar Dome Otel konusu üzerinden günlerce medya da tartışmalar yaşanmış ancak dönemin CTP hükümeti Bayram Kahraman’a oteli kiralamıştı.

Dome Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman, Vakıflar İdaresi ile Dayanışma Turizm Ltd. arasında imzalanan sözleşmeyi Vakıflar İdaresi’nin uzatmama tavrında olduğunu ifade ederek, “kavgaya ve mücadeleye hazırız, Dome Hotel satılık değildir” demişti.

Vakıflar İdaresi uzun zamandır Dome Otel’de incelemelerde bulunamıyor. Gündem Kıbrıs Vakıflar İdaresinin giremediği Dome Otel’e girdi ve otelin içler acısı durumunu görüntüledi.