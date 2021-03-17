DORATLI: “TEMASLININ ERKEN TESPİTİ ÇOK ÖNEMLİDİR”

GÜNDEM KIBRIS

Covid-19 pandemisinin geldiği noktayı değerlendiren Doratlı, “Virüs öldürücülüğünü yitirdi. Ancak hala tehlike geçmiş değil. Aşı bulmak da büyük bir sorundur. Aşı pazarları da doğacaktır. Bu aşıları üretenler bu pandeminin bitmesini de istemeyeceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti’nde de aşı sıkıntısı vardır. Bize de yansıdıkça, üstesinden geleceğiz biz de. Bize düşen burada, maske, mesafe ve hijyenimizi ihmal etmemeliyiz. Kendimizi ve ailemizi korumalıyız. Bana göre yayılmanın önlememesinin en önemli unsuru, temaslının erken tespit edilememesidir. Temaslının evinde bu süreci geçirmesini sağlamalıyız. Süratle bu işin eğitimi verilmelidir topluma, evde aile ile nasıl kalacağı anlatılmalıdır. Dolayısıyla temaslının erken tespiti, ev karantinasıyla sağlanabilir. Bu maliyetlerde de olumlu yansıyabilir” dedi.