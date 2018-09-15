Döviz artışı velileri yaktı...

Kıbrıs Postası - Rahmican ÇALIŞKAN

2018-2019 eğitim-öğretim yılı özel okullarda başladı, devlet okullarında ise, pazartesi günü başlıyor. Kırtasiyelerde ise, alışveriş hareketliliği devam ediyor. Kıbrıs Postası, öğrencilerin kırtasiyelerden genelde neler aldığını ve alınan kırtasiye malzemelerinin fiyatlarını araştırdı.

DÖVİZ ARTIŞI KIRTASİYELERİ ETKİLEDİ

Döviz kurlarındaki hareketlilik her sektörde olduğu gibi kırtasiye sektörünü de olumsuz etkiledi. Kırtasiyelerde dolar endeksli ürünlerde belirgin bir fiyat artışının olduğu göze çarpıyor. Döviz kurlarının artışından etkilenen kırtasiye malzemeleri için veliler 400 TL’den fazla ödeme yapıyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL GÜNEY’E AKIN VARDI

Öte yandan, geçtiğimiz yıl kırtasiye alışverişi için Güney Kıbrıs’a giden vatandaş, bu yıl ise döviz hareketliliğinden dolayı, yurtiçinden almayı tercih etti.

Öğrenciler için kırtasiye malzemelerinin ortalama fiyatları şu şekilde: