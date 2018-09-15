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Döviz artışı velileri yaktı...

Kıbrıs Postası'nın haberine göre, Geçtiğimiz yıllarda kırtasiye alışverişi için Güney Kıbrıs’a giden vatandaş, bu yıl döviz krizi nedeniyle ülke içinde, ancak durum veliler için hiç de iç açıcı değil…

15 Eylül 2018 Cumartesi 11:41
Döviz artışı velileri yaktı...

Kıbrıs Postası - Rahmican ÇALIŞKAN

2018-2019 eğitim-öğretim yılı özel okullarda başladı, devlet okullarında ise, pazartesi günü başlıyor. Kırtasiyelerde ise, alışveriş hareketliliği devam ediyor. Kıbrıs Postası, öğrencilerin kırtasiyelerden genelde neler aldığını ve alınan kırtasiye malzemelerinin fiyatlarını araştırdı.

DÖVİZ ARTIŞI KIRTASİYELERİ ETKİLEDİ

Döviz kurlarındaki hareketlilik her sektörde olduğu gibi kırtasiye sektörünü de olumsuz etkiledi. Kırtasiyelerde dolar endeksli ürünlerde belirgin bir fiyat artışının olduğu göze çarpıyor. Döviz kurlarının artışından etkilenen kırtasiye malzemeleri için veliler 400 TL’den fazla ödeme yapıyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL GÜNEY’E AKIN VARDI

Öte yandan, geçtiğimiz yıl kırtasiye alışverişi için Güney Kıbrıs’a giden vatandaş, bu yıl ise döviz hareketliliğinden dolayı, yurtiçinden almayı tercih etti.

Öğrenciler için kırtasiye malzemelerinin ortalama fiyatları şu şekilde:

  • Normal çanta ortalama: 80 TL
  • Tekerlekli çanta ve beslenme çantası ortalama: 170 TL
  • Ufak defter: 1,50 TL
  • Büyük defter: 5 TL
  • Suluk: 12,50 TL
  • Küçük ödev defteri: 3 TL
  • Boya kalemi seti: 10 TL
  • Pastel boya seti: 5,75 TL
  • Sulu boya seti: 7 TL
  • Tahta kalemi: 3,50 TL
  • Silgi: 3 TL
  • Kalemtıraş: 2 TL
  • Uçlu kalem: 2 TL
  • Uç: 2 TL
  • Kurşun kalem: 1 TL
  • Kırmızı kalem: 1 TL
  • Tükenmez kalem: 1,50 TL
  • Makas: 3,50 TL
  • Ataç: 2,25 TL
  • Bant: 1,25 TL
  • Uhu: 2,25 TL
  • Pritt: 6 TL
  • Çizim takımı: 10 TL
  • Cetvel: 1 ile 5 TL arasında değişiyor
  • Kalem çantası: 7,50 ile 25 TL arasında değişiyor
  • Çıtçıtlı dosya: 2 TL
  • Resim defteri: 10 TL
  • Defter etiketi: 2 TL
  • Hazır defter kabı: 1,25 TL
  • Normal defter kabı: 5 TL
  • Karton: 2 TL
  • El işi kâğıdı: 1 TL
  • Karton dosya çantası: 17,50 TL
  • Resim çantası: 15,25 TL
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Anahtar Kelimeler:
DövizOkulKırtasiye MasrafıHaberKKTC
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