Döviz, barikat olamadı

Havadis'ten Devrim Demir’in haberine göre, Polis Genel Müdürlüğü’nün 1 Ocak 2017-16 Ağustos 2018 dönemine ilişkin raporuna göre, kuzey ile güney arasında 8 milyon 742 bin 498 karşılıklı araçlı geçiş yapıldı

7 AYDA 2 MİLYON 867 BİN 774 GEÇİŞ: Ekonomik kriz Güney Kıbrıs ile KKTC arasındaki geçişleri etkilemedi. 1 Ocak-16 Ağustos 2018 tarihleri arasında Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye 1 milyon 434 bin 381 kez geçiş yapılırken 1 milyon 433 bin 393 kez KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçiş yapıldı

YABANCILARDA ARTIŞ VAR: Polis Genel Müdürlüğü’nün KKTC ile Güney Kıbrıs arasında yapılan karşılıklı araçlı geçişlere ilişkin raporuna göre, 1 Ocak-16 Ağustos 2018 tarihleri arasında, yabancı uyruklular KKTC’ye 1 milyon 28 bin 720 kez araçlı giriş yaparken, 2017 yılında 259 bin 551 kez araçlı giriş yaptı

REKOR KIBRISLI TÜRKLERDE: Polis Genel Müdürlüğü’nün 1 Ocak 2017-16 Ağustos 2018 tarihlerini kapsayan raporuna göre, Kıbrıslı Türkler son 20 ayda 1 milyon 881 bin 717 kez Güney Kıbrıs’a araçlı geçiş yaparken, Kıbrıslı Rumlar 1 milyon 213 bin 209 kez Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yaptı

GEÇİŞ YOĞUNLUĞU METEHAN’DA: Güney Kıbrıs ve KKTC arasında, son 20 ayda yapılan karşılıklı araçlı geçişlerde, en çok Metehan Kara Kapısı kullanıldı. Son 20 ayda kara kapılarından yapılan 8 milyon 742 bin 498 karşılıklı araçlı geçişin, 4 milyon 214 bin 39’u Metehan Kara Kapısı’ndan gerçekleşti

Adanın Kuzey ve Güneyi’nde 2003 yılında karşılıklı geçişlerin başlaması ile milyonlarca Kıbrıslı Rum ve Türk’ün yanı sıra yabancılarda araçları ile Kara Giriş Kapıları’nı kullandı.

Havadis, 2017 ve 2018 Ağustos ayına kadar olan sürede, sınır kapılarındaki araçlı giriş ve çıkışları inceledi.

Polis Genel Müdürlüğü’nün istatistik raporlarına göre, 2017 yılında Kara Kapıları’ndan KKTC’ye 1 Milyon 434 bin 381 kez giriş yapılırken, aynı yıl 1 milyon 433 bin 393 kez Güney’e araçlı geçiş yaptı.

2018 yılının 16 Ağustos tarihine kadar, 2 Milyon 945 bin 464 kez giriş yapılırken, 2 Milyon 929 bin 260 kez araçlı çıkış yapıldı

2017 yılında KKTC’ye giriş ve çıkışlarda en fazla Metehan Kara Giriş Kapısı kullanıldı.

2018 yılında durum değişmedi ve giriş çıkışlarda en fazla Metehan Kara Kapısı kullanıldı.

2018 yılı 16 Ağustos tarihine kadar 392 bin 300 kez Kıbrıslı Rum çeşitli kara kapılarından ülkeye araçlı giriş yaparken, 782 bin 530 kez KKTC vatandaşı ve 259 bin 551 kez yabancı uyruklu KKTC’ye giriş yaptı.

Aynı istatistik bilgilerde, 391 bin 906 kez Kıbrıslı Rum, 782 bin 656 kez Kıbrıslı Türk ve 258 bin 831 kez yabancı uyruklu araçları ile KKTC’den çıkış yaptı.

2 milyondan fazla karışıklı geçiş

Ekonomik kriz Güney Kıbrıs ile KKTC arasındaki geçişleri etkilemedi. 1 Ocak-16 Ağustos 2018 tarihleri arasında Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye 1 milyon 434 bin 381 kez geçiş yapılırken 1 milyon 433 bin 393 kez KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçiş yapıldı.

2018 yılının ilk 6 ayında girişler göze çarptı

İncelenen istatistik bilgilerde, 2018 yılının ilk altı ayında 2 Milyon 234 bin 189 kez ülkeye giriş yapılırken, 1 Temmuz- 16 Ağustos tarihleri arasında 701 bin 920 kez giriş yapıldı.

Yine ilk altı ayda 2 Milyon 227 bin 340 kez çıkış yapılırken, Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında 701 bin 920 kez çıkış yapıldı.

2017-2018 Ağustos kara kapılarından geçişlerde toplam rakam

Giriş Çıkış

2017 1.434.381 1.433.393

2018 2.945.464 2.929.260

Toplam 4.379.845 4.362.653

2017 yılında en çok çıkış Kıbrıslı Türklerden

Kıbrıslı Türkler, 2017 yılında, Güney Kıbrıs’a araçlı geçişlerde rekor kırdı. 2017 yılında, 782 bin 656 kez Kıbrıslı Türkler Güney’e geçerken, Kıbrıslı Rumlar, 391 bin 906 kez, yabancı uyruklular ise 258 bin 831 kez KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçiş yaptı.

Geçiş rekoru Türklerde

Polis Genel Müdürlüğü’nün 1 Ocak 2017- 16 Ağustos 2018 tarihlerini kapsayan raporuna göre, Kıbrıslı Türkler, son 20 ayda 1 milyon 881 bin 717 kez Güney Kıbrıs’a araçlı geçiş yaparken, Kıbrıslı Rumlar 1 milyon 213 bin 209 kez Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yaptı

Son 8 ayda yabancılarda büyük artış

Verilere göre, 1 Ocak-16 Ağustos 2018 tarihlerinde yabancı uyruklular 1 Milyon 28 bin 720 kez KKTC’ye giriş yaparak dikkat çekti.

2018 yılının istatistik verilerinde, Kıbrıslı Rumların KKTC’ye girişlerindeki azalma da dikkatlerden kaçmadı.

Kıbrıslı Rumlar 1 Ocak-16 Ağustos 2018 tarihlerinde 820 bin 909 kez KKTC’ye araçlı giriş yaptı.

Döviz, geçişleri etkilemedi

Güney’de yaşayan yabancı turistler 2018 yılının ilk 8 ayında 7 ayrı kara giriş kapısını kullanarak KKTC’ye giriş yaptı.

Polis Genel Müdürlüğü istatistiklerinde, 2018 yılının ilk 8 ayında Kıbrıslı Rumlar 818 bin 404 kez KKTC’ye giriş yaparken, 1 Milyon 99 bin 61 kez Türk ve 1 Milyon 11 bin 795 kez yabancının geçiş yaptığı görüldü.

2017 Giriş 2017 Çıkış 2018 Giriş 2018 Çıkış

Kıbrıslı Rum 392.300 391.906 820.909 818.404

Kıbrıslı Türk 782.530 782.656 1.095.835 1.099.061

Yabancı 259.551 258.831 1.028.720 1.011.795

TOPLAM 1.434.381 1.433.393 2.945.464 2.929.260

Geçişlerde en fazla Metehan kullanıldı

Son 20 ayın verilerine göre, Güney Kıbrıs ve KKTC arasındaki karşılıklı araçlı geçişlerde en çok Metehan Kara Giriş Kapısı kullanıldı.