Açıklamaya göre, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, milletvekilleri ve parti yetkilileri, saat 10.00’da, DP Lefkoşa İlçe binasında partililer ve halkla bayramlaşacak.
DP'de bayramlaşma bayramın birinci günü gerçekleşecek
31 Mayıs 2019 Cuma 10:44
Açıklamaya göre, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, milletvekilleri ve parti yetkilileri, saat 10.00’da, DP Lefkoşa İlçe binasında partililer ve halkla bayramlaşacak.
Google, 1800 - 26000 dolar arasındaki evden her ay çevrimiçi iş için para ödedi. İ, geçen ay evde çalışan 2-3 gün boyunca evde çalışan 24836 dolar aldı. herkess bu çalışmaya katılabilir ve bu siteyi takip ederek benim gibi online kazanmaya başlayabilir.
....... >>>>>>>> www.WebJob98.Com