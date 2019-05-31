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DP'de bayramlaşma bayramın birinci günü gerçekleşecek

31 Mayıs 2019 Cuma 10:44
DP'de bayramlaşma bayramın birinci günü gerçekleşecek
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Demokrat Parti (DP), Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan Salı günü Demokrat Parti Lefkoşa ilçe binasında bayramlaşma yapılacağını açıkladı.

Açıklamaya göre, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, milletvekilleri ve parti yetkilileri, saat 10.00’da, DP Lefkoşa İlçe binasında partililer ve halkla bayramlaşacak.

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Summer_Balsilli 2019-05-31 10:54:46

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