DP Milletvekili adayları ‘Aday Tanıtım Şöleni’ etkinliği kapsamında tanıtılıyor

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katıldığı etkinlikte 23 Ocak Erken Genel Seçim’de yarışacak milletvekili adayları tanıtılıyor.

DP tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında yüzlerce kişi milletvekili adaylarıyla buluştu.

DP Genel Başkanı Ataoğlu etkinlikte şu ifadeleri kullandı:

“Çok değerli kardeşlerim, yol arkadaşlarım, sevgili Demokrat Partililer…

Yıllarını-ömrünü, inancını, Partimize vermiş siz değerli büyüklerim, Partimizin, milletimizin değerli evlatları; kıymetli Basın mensupları, Sizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Ekranları başında bizleri izleyen bu ülkenin iyiliğini, güzel günlerini, refahını, mutluluğunu düşünen Kıbrıs Türk halkı;

2022 milletvekilliği genel seçimi aday tanıtım etkinliğimiz için bu salona ve ekranlarınızın başına hoş geldiniz…

Demokrat Parti bütün heybetiyle burada…

Bu sevdayı, gönül birliğini, Gözlerinizdeki ortak pırıltıyı görünce, heyecanlanmamak elde değil.

Bugün burada hep beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yeni bir siyaset sayfasının açılmasına, yeni bir yürüyüşün başlamasına, şahitlik ediyoruz.

Değerli Şairimiz Fikret Demirağın dediği gibi “ Yola çıkan söz, Yolda kalmaz” Biz sözümüzü de, özümüzü de ortaya koyuyoruz, bu yola birlikte çıkıyoruz.

Demokrat Parti kardeşliğin, dostluğun güven ve istikrarın ta kendisidir…

Yıllar önce bir başkaldırı ile, inanç ve mücadele ruhu ile, bu ülkede yaşayan herkesin, eşit ve özgür yurttaşlar olması için,

Bu ülkenin her ferdinin adaletten pay alması gerektiği için,

Her kesimin özgürlük içerisinde ve hakça paylaşıma sahip olması için, yola çıkmıştık.

Görüyorum ki, tam 30 yıl önce yanan demokrasi meşalemiz, bugün daha da güçlenerek yarınlarımızı aydınlatmaya hazırdır.

Buradan tekrar selam olsun, Hakkı Atun, Atay A. Raşid, Süha Türköz, Nazif Borman, Taşkent Atasayan, Mustafa Adaoğlu, Serdar Denktaş, Mustafa Hacıahmetoğlu ve Aytaç Beşeşler’e…

9’lar ruhunun bugün yeniden canlandığını görmekteyim.

Demokrat Parti de Genel Başkanlık yaparak emek veren, yüreklerini ortaya koyan Mustafa Adaoğlu, Hakkı Atun, Salih Coşar ile Serdar Denktaş’a teşekkürü bir borç bilirim.

Demokrat Parti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Teminatıdır…

Kıbrıs Türk siyasi hayatı için güven ve hizmetin simgesi olan Demokrat Parti’den aday olan tüm arkadaşlarıma, teşekkür ediyor, onları kutluyor, başarılar diliyorum…

Demokrat Parti’den aday olmak, hizmet yarışı için fedakarlıkta bulunmak kolay değildir; Yürek ister, memleket sevgisi ister…

Demokrat Parti, Merkez’de bir kitle partisidir…

Demokrat Parti için önce; insan, yaşam kalitesi yüksek bir halk, devlet, gelişmiş bir demokratik düzen ve insan haklarına saygı gelir

Unutmayın, Kıbrıs’ta yeni bir müzakere süreci olacaksa bu ancak egemen eşit 2 devlet arasında yapılabilir.

Ancak egemen eşitlik temelinde 2 devletli bir çözüme ulaşılırsa Kıbrıs’ta sürdürülebilir bir yapı ortaya çıkmış olur...

Şu asla unutulmasın; Kıbrıs Türkü asla kendi kendini yönetme hakkından, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün bir antlaşma olsa ve yeni bir ortaklık kurulsa da devam etmesinden kesinlikle geri adım atmayacaktır…

Maraş’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında, Taşınmaz Mal Komisyonumuz marifeti ile açılmasına destek verdik, vermeye devam edeceğiz”