Künye
Kıbrıs 21
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı...
Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı...
Kumarhaneden oyun fişi çaldı tutuklandı...
Kumarhaneden oyun fişi çaldı tutuklandı...
Sahte para zanlılarına 3 gün tutukluluk!
Sahte para zanlılarına 3 gün...
Metehan'dan uyuşturucuyla geçmek istedi
Metehan'dan uyuşturucuyla geçmek istedi
Eski kız arkadaşını darp etti!
Eski kız arkadaşını darp etti!
banner107

DP-YDP-UBP SEÇİM İTTİFAKI YERELDE TUTMADI…

Gündem Kıbrıs’ın manşete taşıdığı YDP,DP ve UBP hükumet ortaklarının yaklaşan yerel seçimlerde ittifak yapmaları konusunda bazı yerel yönetim başkanları Esen Aykaç’ın sorularını yanıtladı.

10 Ekim 2022 Pazartesi 12:36
237 Okunma
DP-YDP-UBP SEÇİM İTTİFAKI YERELDE TUTMADI…



ÖZEL HABER - Esengül Aykaç

Gündem Kıbrıs’ın manşete taşıdığı YDP,DP ve UBP hükumet ortaklarının yaklaşan yerel seçimlerde ittifak yapmaları konusunda bazı yerel yönetim başkanları Esen Aykaç’ın sorularını yanıtladı. 

İTİFAK GÖRÜŞMELERİNİN İÇİNDE DEĞİLİM: Henüz aday olup olmayacağı konusunda suskunluğunu sürdüren , Mağusa Belediye Bakanı İsmail Arter, yerel seçimlerde yapılacağı iddia edilen  ittifak görüşmelerinin içerisinde olmayacağını söyleyerek, “Hükümet ortaklarının yerel seçimlerle ilgili orta hareket edecekleri yönünde konuşma yaptıklarını duydum ve bu konuşmaların içerisinde zaman zaman benim de adımın geçtiğini duydum” şeklinde konuştu.  Arter, “Üç partinin ne konuştuğundan haberim yok ve konuşulan masalarda hiçbir zaman olmadım” dedi.  

BELEDİYELERİN SIKINTILARI ERTELENİYOR: Belediye seçimlerinin tarihi hakkında da konuşan Arter, “Belediyeler ile ilgili seçim tarihi belirlenmediği için kaosa neden oldu. 26 Haziran’da da belediyelerin sıkıntıları vardı. Belediye seçimlerini Kasım ayına erteleyince ne değişecek? Aksine sıkıntılar aratarak devam edecek. Reform yaparak ve sıkıntıların düzeleceğini söyleyerek seçim tarihini ertelediler ama hiçbir şey değişmedi” ifadelerini kullanarak belediye seçimlerinin ertelenmesi ile birlikte sıkıntılarında artarak devam edeceğini savundu.  Arter, “Yerel seçim tarihini Aralık ayına erteleyerek bütün belediyelerin mevcut olan sorunlarını kat kat arttırdı. Bu konjektürde adaylıklar çok bir şey ifade etmez. Mühim olan belediyelerin ekonomik yapılarının düzeltilmesidir” diye konuştu. 
Koltuk ve adaylıkların ikinci planda olduğunu söyleyen Arter, “Asıl hedef belediyelerin ayağa kalması için gerekli çalışmaların yapılmasıdır” dedi. 

GÜZELYURT BELEDİYE BAŞKANI ÖZÇINAR: YETKİLİ MAKAMLAR KONUŞSUN
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ise  “UBP, DP ve YDP’nin yerel seçimlerde ortak aday çıkartılması yönünde çıkan haberleri yetkili makamların değerlendirmesi gerekiyor. Ben ittifaklar ile yaşamış bir belediye başkanıyım. Geçen seçimde bütün partililer benim üzerimde ittifak kurarak seçime girdiler” ifadelerini kullandı. 

ALSANCAK BELEDİYE BAŞKANI ATASER: İTTİFAKI DOĞRU BULMUYORUM
Gündem Kıbrıs’a konuşan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser , Yerel seçimlerde ittifakın yapılmasını doğru bulmadığını belirtti. Ataser,  “Halk için yerel seçimlerde parti olayı yoktur. İttifak ile bir sonuca varılamaz. Yerel seçimlerde kişiler öne çıkar. Önemli olan aday olan kişinin güvenirliliğinin olmasıdır” ifadelerini kullandı. 

BEYARMUDU BELEDİYE BAŞKANI İLKER EDİP: İTTİFAKI DOĞRU BULMUYORUM
Öte yandan , Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip “UBP, DP ve YDP’nin yerel seçimlerde ittifak yapmasını doğru buluyorum. Şu anda parti yetkililerinin ne aşamada olduğunu bilmiyorum. Hükümet ortaklarının her yerde müşterek olacağını düşündüğüm için yerel seçimler ile ilgili koalisyonu doğru buluyorum. İttifak yapılarak birlikteliğin ortaya çıkacağını düşünüyorum” dedi. 

LAPTA BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA AKTUĞ: PARTİ KARARINA UYARIM 
Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, “Partimin vereceği karara saygı duyuyorum. Kendi bölgem adına konuşmak gerekirse parti gözetmeksizin hizmet verdiğimizi söyleyebilirim. Partimin kararı bu yönde ise seve seve birlikte çalışırız” dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
Yerel SeçimlerUBPDPYDPİttifakSeçimMahmut ÖzçınarFırat Ataserİlker EdipMustafa Aktuğ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öztürkler: Tüm yabancıları kayıt altına alacağız
Öztürkler: Tüm yabancıları kayıt altına alacağız
Kamu-İş üyesi hademeler Meclis önünde eylem yaptı
Kamu-İş üyesi hademeler Meclis önünde eylem yaptı
Maliye Bakanı Şan: TC tarafından karşılanıyor
Maliye Bakanı Şan: TC tarafından karşılanıyor










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim