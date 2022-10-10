DP-YDP-UBP SEÇİM İTTİFAKI YERELDE TUTMADI…

ÖZEL HABER - Esengül Aykaç

Gündem Kıbrıs’ın manşete taşıdığı YDP,DP ve UBP hükumet ortaklarının yaklaşan yerel seçimlerde ittifak yapmaları konusunda bazı yerel yönetim başkanları Esen Aykaç’ın sorularını yanıtladı.

İTİFAK GÖRÜŞMELERİNİN İÇİNDE DEĞİLİM: Henüz aday olup olmayacağı konusunda suskunluğunu sürdüren , Mağusa Belediye Bakanı İsmail Arter, yerel seçimlerde yapılacağı iddia edilen ittifak görüşmelerinin içerisinde olmayacağını söyleyerek, “Hükümet ortaklarının yerel seçimlerle ilgili orta hareket edecekleri yönünde konuşma yaptıklarını duydum ve bu konuşmaların içerisinde zaman zaman benim de adımın geçtiğini duydum” şeklinde konuştu. Arter, “Üç partinin ne konuştuğundan haberim yok ve konuşulan masalarda hiçbir zaman olmadım” dedi.

BELEDİYELERİN SIKINTILARI ERTELENİYOR: Belediye seçimlerinin tarihi hakkında da konuşan Arter, “Belediyeler ile ilgili seçim tarihi belirlenmediği için kaosa neden oldu. 26 Haziran’da da belediyelerin sıkıntıları vardı. Belediye seçimlerini Kasım ayına erteleyince ne değişecek? Aksine sıkıntılar aratarak devam edecek. Reform yaparak ve sıkıntıların düzeleceğini söyleyerek seçim tarihini ertelediler ama hiçbir şey değişmedi” ifadelerini kullanarak belediye seçimlerinin ertelenmesi ile birlikte sıkıntılarında artarak devam edeceğini savundu. Arter, “Yerel seçim tarihini Aralık ayına erteleyerek bütün belediyelerin mevcut olan sorunlarını kat kat arttırdı. Bu konjektürde adaylıklar çok bir şey ifade etmez. Mühim olan belediyelerin ekonomik yapılarının düzeltilmesidir” diye konuştu.

Koltuk ve adaylıkların ikinci planda olduğunu söyleyen Arter, “Asıl hedef belediyelerin ayağa kalması için gerekli çalışmaların yapılmasıdır” dedi.

GÜZELYURT BELEDİYE BAŞKANI ÖZÇINAR: YETKİLİ MAKAMLAR KONUŞSUN

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ise “UBP, DP ve YDP’nin yerel seçimlerde ortak aday çıkartılması yönünde çıkan haberleri yetkili makamların değerlendirmesi gerekiyor. Ben ittifaklar ile yaşamış bir belediye başkanıyım. Geçen seçimde bütün partililer benim üzerimde ittifak kurarak seçime girdiler” ifadelerini kullandı.

ALSANCAK BELEDİYE BAŞKANI ATASER: İTTİFAKI DOĞRU BULMUYORUM

Gündem Kıbrıs’a konuşan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser , Yerel seçimlerde ittifakın yapılmasını doğru bulmadığını belirtti. Ataser, “Halk için yerel seçimlerde parti olayı yoktur. İttifak ile bir sonuca varılamaz. Yerel seçimlerde kişiler öne çıkar. Önemli olan aday olan kişinin güvenirliliğinin olmasıdır” ifadelerini kullandı.

BEYARMUDU BELEDİYE BAŞKANI İLKER EDİP: İTTİFAKI DOĞRU BULMUYORUM

Öte yandan , Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip “UBP, DP ve YDP’nin yerel seçimlerde ittifak yapmasını doğru buluyorum. Şu anda parti yetkililerinin ne aşamada olduğunu bilmiyorum. Hükümet ortaklarının her yerde müşterek olacağını düşündüğüm için yerel seçimler ile ilgili koalisyonu doğru buluyorum. İttifak yapılarak birlikteliğin ortaya çıkacağını düşünüyorum” dedi.

LAPTA BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA AKTUĞ: PARTİ KARARINA UYARIM

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, “Partimin vereceği karara saygı duyuyorum. Kendi bölgem adına konuşmak gerekirse parti gözetmeksizin hizmet verdiğimizi söyleyebilirim. Partimin kararı bu yönde ise seve seve birlikte çalışırız” dedi.

