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DP’liler geleneksel 1 Mayıs Pikniği’nde buluştu!

01 Mayıs 2019 Çarşamba 17:55
DP’liler geleneksel 1 Mayıs Pikniği’nde buluştu!
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Demokrat Parti (DP)’nin, 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı çerçevesinde Boğaz Piknik Alanı’nda düzenlediği geleneksel piknik tamamlandı.

DP’den yapılan açıklamada, tüm DP ailesinin, birlikte mangal keyfi yapıp, sohbetler gerçekleştirdiği, çocukların da keyifli saatler geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, Partililerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, eşi Müge Denktaş, Turizm ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, İlçe, Kadın ve Gençlik Örgüt Başkanları ile aileleri ve ülke genelinde partililerin katıldığı kaydedildi.

Denktaş, Ataoğlu, Özcafer ve Orçan’ın tüm partililerin tek tek masalarına konuk olarak sohbetler gerçekleştirdiği ifade edilen DP açıklamasında, “DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, piknikte yine geleneği bozmadı ve kurulan sahnede eline gitarı alarak birbirinden güzel şarkılar seslendirirken, partililer bu anı ölümsüzleştirmek adına bir yandan fotoğraflar çekerken, kimileri de şarkılara eşlik etti” denildi.

Açıklamada şunlar da aktarıldı:

“DP’liler piknikte, bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtirken, “bu anlamlı günde, DP ailesi olarak bir arada, hoşgörü kültürü ışığında birbirini seven, birbirini sayan ve tüm güzellikleri kucaklamak çok güzel. Biz güzel bir aileyiz” dediler.”

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