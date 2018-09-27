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Dr. Faiz Sucuoğlu resmi adaylık başvurusunu yaptı

Sucuoğlu: "Hesap verebilen, Demokratik, Çalışan bir Genel Başkan olmak için adayım"

27 Eylül 2018 Perşembe 16:36
Dr. Faiz Sucuoğlu resmi adaylık başvurusunu yaptı

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu UBP Genel Başkan adaylığı için resmi başvurusunu yaptı.

 Sucoğlu başvurusu ile ilgili şunları belirtti: “ Kamuoyuna açıklandığı üzere Partimizin Olağan Kurultayı 27 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir. Tüzüğümüze uygun olarak Genel Başkan adaylığı için resmi başvurumu yapmış bulunuyorum. Partimiz genel başkanlığına ve diğer yetkili organlarına aday olan tüm arkadaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlar; Kurultayımızın hiç bir şaibeye yol açmayacak şekilde, başarı ile sonuçlanmasını ve halkımıza hayırlı olmasını dilerim.

UBP, KKTC ve halkımız için son derece önemli bir siyasi partidir. UBP, KKTC’nin güvencesi, halkımızın kalkınma ve refah umududur. Güçlü bir UBP, güçlü KKTC ve güçlü bir halk demektir. UBP’nin güçlü olması ve halka etkin hizmet verebilmesi için de fedakârca çalışacak güçlü bir Genel Başkana ihtiyaç vardır. Geçtiğimiz üç sene gösteriyor ki parti içi yeterli çalışmalar yapılmamış, en büyük dinamiğimiz olan örgütler ihmal edilmiş, kurumsallaşma adına gerekli çalışmalar yapılmamış, taban tavan arasındaki uçurum büyümüş, parti içi demokrasi ve katılımcılık göz ardı edilmiştir.

Acil müdahalenin önemini çok iyi bilen bir hekim gözüyle partimizdeki rahatsızlıklara çözümler getirebilmek adına ve de taban ve halktan gelen yoğun talep üzerine genel başkanlık için bu yola çıkmış bulunuyorum. Son üç yılda partiyi yönetme adına geldiğimiz noktada yaşanan sorunlar KKTC nin en köklü partisi olan UBP yi yıpratmış parti tabanımız ve halkımız üzerinde son derece olumsuz bir etki yaratmıştır.

UBP genel başkanlığındaki görev değişimi partimiz ve ülkemizin önünü açacak, aydınlık geleceğe doğru emin adımlarla ilerlememizi sağlayacaktır. Değişimin gücüne inanan bir kardeşiniz olarak örgütlerle içiçe, tabanı kucaklayan, yetkili organları tüzüğe uygun çalıştıran, parti içi demokrasi ve katılımcılığa önem veren, güvenilir, şeffaf, hesap verebilir bir tutum izlenmesi gerektiğinin bilincindeyim. Ben UBP’li kardeşlerimin takdiri ile bu değişimin olacağını görüyorum. Bir kez daha UBP kurultayının hayırlara vesile olmasını diler, herkesi saygı ve sevgiyle selamlarım”

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Anahtar Kelimeler:
Dr. Faiz SucuoğluUBP Genel Başkan AdaylığıUBP Lefkoşa MilletvekiliGündemKıbrıs
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