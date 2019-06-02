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"Dr Fazıl Küçük Anı Parasıyla Ölümsüzleşecek"

Dr. Küçük anı parası KKTC’de de satılacak

02 Haziran 2019 Pazar 13:54
"Dr Fazıl Küçük Anı Parasıyla Ölümsüzleşecek"
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Özgürlük Mücadelesi Lideri merhum Dr. Fazıl Küçük, yakın zamanda basımı gerçekleştirilecek anı parasıyla ölümsüzleştirilecek.

Avrupa Merkez Bankası izinli basımı gerçekleştirilecek 0 Euro üzerine Dr. Küçük portresi basılacak.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, dünyada son yıllarda birçok ülkenin tanınmış kişilerini ölümsüzleştirerek turizm amaçlı olarak ülkenin tanıtımını ve marka değerini ön plana çıkarmak amacıyla Avrupa Merkez Bankası onaylı bastırılan anı paralarına Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün de portesinin olduğu anı parası eklenecek.

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Üç yıl önce başlanan anı parası basımı ile ilgili olarak Türkiye’de yetkilendirilen Numismat Özgür Honça, KKTC’ye gelerek Dr. Fazıl Küçük Vakfı yetkilisi Mehmet Küçük ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Daha önce Almanya’nın en çok bilinen isimlerinden olan Karl Marx, Venezüella’nın Che Guevara’nın Türkiye’den Fatih Sultan Mehmet’in ve Atatürk’ün anı parasının basıldığını, Göbeklitepe için basım yapıldığını, son olarak ise 19 Mayıs 1919’un 100. yılı anısına bastırılan hatıra Euro’da ise kalpaklı Atatürk fotoğrafı ve Bandırma Vapuru’nun görseli yer aldığı belirtilen açıklamada, Kıbrıs Türkler için Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü ölümsüzleştirmek için böyle bir anı parası basımına karar verildiği kaydedildi.

Anı parası basımının turizm amaçlı olduğu, “Basılacak olan Dr. Küçük anı parasıyla hem Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımı yapılacak hem de bir marka değeri olacak” denilen açıklamada, 10 bin adet basımının yapılması planlanan Dr Küçük Anı parasının, bir kısmının KKTC’ye gönderilerek burada Dr. Küçük Vakfı’na bağlı Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde satışına izin verileceği vurguladı.

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Dr. Fazıl KüçükAnı ParasıDr. Küçük Anı ParasıHaberGündemKıbrıs
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