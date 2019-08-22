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Dr. Fazıl Küçük Vakfı burs verecek

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:05
Dr. Fazıl Küçük Vakfı burs verecek

 Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Fazıl Küçük’ün anısını yaşatmak, onun saygınlığını kalıcılaştırmak, gelecek kuşakların belleklerinde yer etmesini sağlamak ve eğitime verdiği önemi anlatmak için Dr. Fazıl Küçük Bursu vereceğini açıkladı.
Dr. Fazıl Küçük Vakfı bursları, KKTC uyruklu, lise öğrenimini tamamlamış başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrencilere 4 yıl olarak verilecek ve İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfını da kapsayacak.  
Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, burs imkanından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuruları 8 -16 Eylül arası Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na yapılacak.
Burslardan 2019 – 2023 yılları arasında yararlanılacak. Dönem sonunda başarı ortalaması LAÜ’de 2.0 ve diğer üniversitelerde 2.50’nin altında olan öğrencilerin bursları iptal olacak. 
Burslara başvurmak isteyenler 172 A, Girne Caddesi, Lefkoşa adresindeki Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na şahsen başvurabilecek.
Detaylı bilgi mesai saatleri içerisinde 228 66 87 – 228 71 81 no’lu telefonlardan alınabilecek.
Dr. Fazıl Küçük Bursu Verilecek Üniversiteler ve Burs Miktarları şöyle:

-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi                 4    
  (Eczacılık, Hukuk ve Tıp Fakülteleri hariç)

-Lefke Avrupa Üniversitesi                    1 
  (Diş Hekimliği hariç)

-Doğu Akdeniz Üniversitesi 
  Yeni Medya ve Gazetecilik (Türkçe)                2
  Kamu Yönetimi (İngilizce)                    2
  Siyaset Bilimi (İngilizce)                    2
  Uluslararası İlişkiler (İngilizce)                2
  Aktüerya Bilimleri (İngilizce)                     2

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Anahtar Kelimeler:
DrFazılBursHaberKKTC
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