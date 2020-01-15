Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Ayağınızı sıcak suda günde dört kez bekletirseniz...
Ayağınızı sıcak suda günde dört...
Saç dökülmesinde B12, D ve demir eksikliğine dikkat
Saç dökülmesinde B12, D ve...
30 futbol sahası büyüklüğündeki teleskop faaliyete geçti
30 futbol sahası büyüklüğünde teleskop
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!

Dr. Küçük törenlerle anılacak

Küçük 36. ölüm yıldönümü nedeniyle bugün törenlerle anılacak…

15 Ocak 2020 Çarşamba 10:59
Dr. Küçük törenlerle anılacak

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük 36. ölüm yıldönümü nedeniyle bugün törenlerle anılacak

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Dr. Fazıl Küçük Anıt’ında yer alacak ilk tören saat 10.20’de başlayacak…

Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam edecek…

Anıt özel defterinin imzalanmasının ardından törende Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuşma yapacak…

İkinci tören ise saat 11.15’te Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak…

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak törende Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Esen Küçük konuşma yapacak. Tören, Haydarpaşa Ticaret Lisesi Korosu ve Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğrencilerinin sunacağı oratoryoyla sona erecek…

Tüm resmi kurum ve kuruluşlarda saat 10.28’den gece yarısı 24.00’e kadar bayraklar yarıya indirilecek… (BRT)

Son Güncelleme: 15.01.2020 11:03
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberAnılacakTÖRENKüçükDr
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doktor Fazıl Küçük için Lefkoşa AKM’de anma programı yapıldı
Doktor Fazıl Küçük için Lefkoşa AKM’de anma programı yapıldı
Mücahide Aysel Dizliklioğlu hayatını kaybetti
Mücahide Aysel Dizliklioğlu hayatını kaybetti
Dr. Fazıl Küçük törenle anıldı
Dr. Fazıl Küçük törenle anıldı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim