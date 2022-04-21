Dr. Özlem Gürkut: Önümüzdeki süreçte psikiyatrlarımıza çok iş düşecek

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) Başkanı Özlem Gürkut, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, kendisine ‘hükümetin istifası sağlıkta sorunlara yol açar mı?’ şeklinde sorular sorulduğunu kaydetti.

Gürkut, “Her ne kadar hükümet görev başındayken de sağlıkta sorunlar mevcutsaydı da, hükümet istikrarsızlıkları nedeni ile yapılan erken seçimden sonra kurulan hükümetin 2 ayda 2 değişikliğe gitmesi ve sonucunda istifası toplumda yönetime duyulan güveni sarsacak, gelecek kaygısını artıracak, istikrarsızlığı körükleyecek boyuttadır. Dolayısı ile halkın ruh sağlığını olumsuz etkileyeceği kesindir” dedi.

"UMUTSUZLUK GİDEREK ARTMAKTA..."

“Diğer taraftan sağlık sitemi ve hizmet sunumunda pandemi nedeni ile aksamalar yaşanmaktaydı” diyen Gürkut, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Üzerine seçim süreci nedeni ile gecikmeler de eklenmişken hükümetin istifası ve yeni hükümet oluşumu nedeni ile yaşanacak vakit kaybının sorunların derinleşmesinden başka getirisi olmayacaktır. Dahası herkes de biliyor ki hükümette isimler değişse bile yönetim anlayışı değişmeyecektir çünkü aynı partiler göreve gelecektir. Ülkemizin pandemi şartlarından çıkmaya çalıştığı bu kritik dönemecin siyasi çalkantılı bir döneme çevrilmiş olması hepimizi endişelendirmektedir.

Pahalılık ve enflasyon artmakta, halkın alım gücündeki gerileme insan sağlığını tehdit edecek boyutlara varmaktadır. Bunun sonucu olarak kamusal sağlık hizmetlerine talep giderek artmakta ancak buna uygun hizmet artışı sağlanamaması nedeni ile hastanelerde bekleme süreleri uzamakta, kuyruklar oluşmaktadır. En kötüsü ise hiçbir plan ve program ortaya konulmadığından bir çıkış yolu görünmemekte, umutsuzluk giderek artmaktadır."

"ELİMİZDEN GELDİĞİNCE BEDEN VE RUH SAĞLIĞIMIZI KORUYALIM"

Gürkut, "Sanırım önümüzdeki süreçte psikiyatrlarımıza çok iş düşecek ancak korkum odur ki bunu organik hastalıklarda da artış izleyecektir. Mevcut kronik hastalıkların gidişi de olumsuz etkilenecektir. Bu nedenle elimizden geldiğince beden ve ruh sağlığımızı koruyalım, en azından doğanın (her şeye rağmen hala güzel kalabilen), arkadaş ve dostlarımızın, ailelerimizin, müziğin, kitapların, güzel filmlerin keyfini çıkaralım bir de spor yapalım" ifadelerini kullandı.