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Dr. Uçaner: "Haberdeki gibi kimse mağdur edilmedi"

Dr. Erol Uçaner, tomografi cihazının bozulması gibi bir durumun söz konusu olmadığını, sadece MR cihazının yıllık bakım amacı ile 6 saatlik kullanımının durdurulduğunu söyledi.

06 Aralık 2017 Çarşamba 09:56
Dr. Uçaner: "Haberdeki gibi kimse mağdur edilmedi"
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Dün bazı yayın kurumlarının manşetine aldığı “Hastanede tomografi krizi: Hastalar mağdur” başlığı ile yayımlanan ve Mağusa Devlet Hastanesi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tomografi cihazlarının arıza yaptığı ve hastaların mağdur edildiği iddiası ile ilgili Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Erol Uçaner, Haberal Kıbrıslı Gazetesi'nden Candan Mert'e açıklama yaparak tomografi cihazının bozulması gibi bir durumun söz konusu olmadığını, sadece MR cihazının yıllık bakım amacı ile 6 saatlik kullanımının durdurulduğunu dile getirirken, bu 6 saatlik zaman diliminde de hiçbir hastaya randevu verilmediğini ve kimsenin söz konusu haberdeki gibi mağdur edilmediğini ifade etti.

“Haberin ardından sistemimiz alt üst oldu”

Haberin ardından, randevulu hastaların hastaneyi arayıp randevularını iptal ettiklerini ve mağdur olduklarını kaydeden Dr. Erol Uçaner, haberin bütün sistemi alt üst ettiğini aktardı. Bunun ardından randevularını iptal eden hastaların, ertesi gün olacak randevulu hastaları da mağdur etmemesi amacıyla, sabah 8.00-15.00 arasında mesaisi olan ve bu saat aralığında randevulu hasta alan doktorların hastaneden ayrılmalarının ardından, normalde tatil günü olan doktorları 16.00-20.00 aralığında vardiyaya çağırıp, oluşturulan mağduriyeti gidereceklerini ve randevusunu iptal eden hastaların tedavilerinin akşama kadar yapılacağını aktardı.

Bahse konu haberin düzeni bozduğunu dile getiren Uçaner, konuşmasında “Bir haberi yapacaksanız önce bir sorun, fikrimizi alın bu olay doğru mudur, nedir diye; nasıl bir habercilik anlayışıdır bu? ifadelerine yer verdi. 

İddia olarak bir şeylerin duyulduğunu ve ardından konu hakkında hastaneden herhangi bir görüş alınmadan haberin yapılarak insanların mağdur edildiğini kaydeden Dr. Erol Uçaner, tomografi cihazının bozulması gibi bir durumun söz konusu olmadığını, sadece MR cihazının yıllık bakım amacı ile 6 saatlik kullanımının durdurulduğunu dile getirirken, bu 6 saatlik zaman diliminde de hiçbir hastaya randevu verilmediğini ve kimsenin söz konusu haberdeki gibi mağdur edilmediğini ifade etti.

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