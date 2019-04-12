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Drag yarışı test sürüşlerine ilişkin uyarı

12 Nisan 2019 Cuma 19:09
Drag yarışı test sürüşlerine ilişkin uyarı
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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından 14 Nisan 2019 Pazar günü, 12:00 - 21:00 saatleri arasında Akıncılar köyü, I. Tünel yolu üzerinde düzenlenecek drag yarışıyla ilgili olarak uyarı yapıldı.

Söz konusu yarış kapsamında, 13 Nisan 2019 Cumartesi günü, 12:00-21:00 saatleri arasında test sürüşleri ile sıralama turları yapılacağı bildiridli.   

Polis Basın Subaylığı, belirtilen tarih ve saatlerde,  trafik akışı II. Tünel yolundan tek şeritten kontrollü olarak verileceğinden, bu güzergahı kullanacak sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları  çağrısında bulundu.      

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