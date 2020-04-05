Dr.Ahmet Varış: "Yoğun bakım kapasitesini artırın"

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı ayni zamanda Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Baş ve Boyun Cerrahisi uzmanı Dr.Ahmet Varış,Bakanlar Kurulu’nun koronavürüsünün yayılmasını önlemek amacıyla aldığı “ilçeler arası geçişin yasaklanması” kararı hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Varış, süratli bir şekilde hastanelerdeki yoğun bakım yatak kapasitesinin artırılması,güçlendirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi çağrısında bulundu.

İşte Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Ahmet Varış'ın o açıklaması;

Bakanlar kurulu kararı ile 6 nisandan itibaren 5 gün süre ile İlçeler arası geçişler yeni korona virüsün yayılmasını önlemek için durdurulmuştur.

Virüsün yayılmasının önlenmesi ile kazanılacak süre sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için elzemdir.

İçinde bulunduğumuz koşullarda yapılması gereken en önemli şey süratle hastanelerimizdeki yoğun bakım yatak kapasitesinin artırılmasıdır.

Unutulmamalıdır ki tedbirler hazırlık yapmak için bize zaman kazandırır. Ancak hazırlık yapılmaksızın sadece tedbir almak korona virüse karşı savaşı kazanmamız için yeterli olmayacaktır.