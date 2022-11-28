Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Eski nişanlısının çıplak fotoğraflarını deşifre etti
Eski nişanlısının çıplak fotoğraflarını deşifre...
Alsancak'ta ev soygunu...
Alsancak'ta ev soygunu...
Çalınan 1 kilo altın halen kayıp
Çalınan 1 kilo altın halen...
Elif Lort cinayeti: İşte mahkemeden detaylar
Elif Lort cinayeti: İşte mahkemeden...
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
banner107

"Dramanın okullarda eğitimin bir parçası olması gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27 Kasım Dünya Yaratıcı Drama Günü dolayısıyla Etkileşimli Drama Derneği Başkanı, Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Okulu Sorumlusu Esma İneci ile derneğin asbaşkanı ve Karaoğlanoğlu İlkokulu Müdürü Ayşen Tomgüsehan Gönenç’i kabul ederek görüştü.

28 Kasım 2022 Pazartesi 19:35
0 Okunma
"Dramanın okullarda eğitimin bir parçası olması gerekiyor"



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’de dramanın, yıllardan beri tiyatro anlamında farklı etkinliklerde sanatçılarımız tarafından ifade edilmesiyle çok rağbet gören bir sanat dalı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bunu yapabilmek için yetenekli kişilere ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, dramanın okullarda eğitimin bir parçası olması gerektiğini belirterek bu sanatı yapanların kariyerinde de önemli bir adım oluşturacağını ifade etti. Bunları başarmanın, kendini ifade edebilme noktasında kişiye güç katacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar drama eğitiminin alınmasının da kişisel gelişime katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Önemli olanın, KKTC’nin eğitim sisteminde bu gibi konuların yer bulması olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Etkileşimli Drama Derneği başkan ve üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“İslam ülkeleriyle işbirliği yapmak istiyoruz”
“İslam ülkeleriyle işbirliği yapmak istiyoruz”
CTP heyeti, 26’ncı Sosyalist Enternasyonal toplantısına katıldı
CTP heyeti, 26’ncı Sosyalist Enternasyonal toplantısına katıldı
Üstel: “Halkımıza inanıyor ve güveniyoruz”
Üstel: “Halkımıza inanıyor ve güveniyoruz”










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim