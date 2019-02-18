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Dr.İncirli: “MS, Bir Santral Sinir Sistemi Hastalığıdır”

Kadınlar MS’ten iki kat fazla etkileniyor…

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:19
Dr.İncirli: “MS, Bir Santral Sinir Sistemi Hastalığıdır”

 “Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongresi”nde konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa milletvekili ve Nöroloji Uzmanı Dr. Sıla Usar İncirli, ülkede her yıl en az 15 yeni hastaya MS tanısı konulduğunu, diğer birçok ülkede olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da kadınların bu hastalıktan iki kat fazla etkilendiğini kaydetti.

“MS’e yakalanma açısından orta riskli olmamız beklenirken kayıtlarımız yüksek riskli bir bölgede olduğumuzu gösteriyor” diyen İncirli, “Ülkemizde dünyada kullanılan tedavilerin büyük çoğunluğu var, hastalarımız tedavilere ulaşabiliyor. Tedaviye dirençli ya da şiddetli olgularda uygulanması onaylanan bazı tedavilerin yakın zamanda kullanıma girmesi bekleniyor” açıklamasında bulundu.

Verilen bilgiye göre, İncirli Ankara’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongresi’ne katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti ev sahipliğinde gerçekleşen kongreye, KKTC’nin yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Özbekistan’dan nöroloji uzmanları; MS hastalığının sıklığı, seyri, nedenleri, tanı ve tedavi seçenekleri ile ülkeler arasındaki benzerlikler ve farklılıklarla ilgili konuşmalar yaptı.

“MS, BİR SANTRAL SİNİR SİSTEMİ HASTALIĞIDIR”

 “Kuzey Kıbrıs’ta Multipl Skleroz” ve “Gelecekte Ortak Neler Yapabiliriz?” konularında iki konuşma yapan Dr. Sıla Usar İncirli şunları kaydetti:

 “Multipl Skleroz (MS) kronik, ilerleyici, engellilik oluşturma potansiyeli olan, önemli sosyal ve ekonomik külfet ile sonuçlanan bir santral sinir sistemi hastalığıdır. Hastalığın uzun süreli olması, genç yetişkinlerde görülme sıklığının yüksekliği, gerek fiziksel gerekse bilişsel işlevlerdeki kayıplar nedeni ile MS’in bireyler ve toplum üzerinde olumsuz etkileri vardır.”

“ÜLKEDE HER YIL EN AZ 15 YENİ HASTAYA TANI KONUYOR…KADINLAR İKİ KAT DAHA FAZLA ETKİLENİYOR”

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Hastalığın görülme sıklığının coğrafi yerleşime göre değişiklik gösterdiği bilgisini de paylaşan İncirli, şunları belirtti:

“MS, her iki yarımkürede ekvatordan uzaklaştıkça artmaktadır. Buna karşın 33. ve 34. enlemde bulunan adamızın MS’e yakalanma açısından orta riskli olması beklenirken kayıtlarımız yüksek riskli bir bölgede olduğumuzu göstermektedir. Ülkemizde her yıl en az 15 yeni hastaya tanı konmaktadır. Diğer birçok ülkede olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da kadınlar iki kat fazla etkilenmektedir.”

“TEDAVİDEKİ GELİŞMELERLE MS BÜYÜK ORANDA YÖNETİLEBİLİR DURUMA GELDİ”

Erken ve doğru tanının, erken tedavinin hastalığın seyrine önemli ölçüde etki ettiğini vurgulayan İncirli, şunları da ekledi:

“Tedavideki gelişmeler sonucunda MS hastalığı büyük oranda yönetilebilir bir duruma gelmiştir. Ülkemizde dünyada kullanılan tedavilerin büyük çoğunluğu bulunmakta ve hastalarımız tedavilere ulaşabilmektedir.  Tedaviye dirençli ya da şiddetli olgularda uygulanması onaylanan bazı tedavilerin ise yakın zamanda kullanıma girmesi beklenmektedir.”

“HASTALARIN TOPLUMSAL YAŞAMA TAM KATILIMLARI SAĞLANMALIDIR”

Dr. Sıla Usar İncirli, şunları da söyledi:

“MS hastalığının tedavisinde multidisipliner yaklaşım çok önemlidir. MS hastalarını destekleyen kurum ve kuruluşlar güçlendirilmeli, ekonomik, sosyal ve hukuki olarak hastalar gözetilmeli ve  toplumsal yaşama tam katılımları sağlanmalıdır.”

Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Özbekistan’dan uzmanların katılımıyla ilki gerçekleşen Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongresi’nde, MS alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı olması, bunların süreklilik kazanması için ortak çalışma ve planlamalar da yapıldığı belirtildi.

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Dr. Sıla Usar İncirliMsSinir SistemiHastalıkSağlıkHaberGündemKıbrıs
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