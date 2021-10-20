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Düelloya davet etti, bıçakladı

Girne’de meydana gelen yaralama suçundan tutuklanan İ.Ö, T.A dün mahkemeye çıkarıldı.

20 Ekim 2021 Çarşamba 09:51
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Düelloya davet etti, bıçakladı
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Girne’de meydana gelen yaralama suçundan tutuklanan İ.Ö, T.A dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fezile Kesat, İ.Ö'nün 18.10.2021 tarihinde, saat 23:45 sıralarında, Girne’de İskenderun Caddesi üzerinde telefonda kendisini düelloya davet ettiği gerekçesiyle 213 mlgr. alkollü içki tesiri altı olduğu esnada 31 santimlik bıçakla H.G.(E-48) isimli şahsı yaraladığını, boynunda 5 santim, el bileğinde 6 santim ve sol kaşında bir santim yüzeysel kesi oluşmasına neden olduğunu söyledi.

Kesat, olayın ardından zanlının olay mahallinde kendisini bekleyen , T.A'ya  ait araçla kaçtığını söyledi.

Polis, her iki zanlının olay yeri yakında tespit edilerek, yakalandığını, bıçağın bulunarak emare alındığını ifade etti.

Kesat, H.G. isimli şahsın Girne Akiçek hastanesinde ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ifade eden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Hazan Aksun zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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