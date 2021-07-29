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Düğünlere katılım kotası getirildi!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bir takım yeni kurallar açıkladı.

29 Temmuz 2021 Perşembe 22:48
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Düğünlere katılım kotası getirildi!

Yeni alınan kurallara göre düğün alanların büyüklüğü ne olursa olsun 250 kişiden fazla müşteri kabul edilemeyecek.

Gelin, damat ve birinci derece yakınları düğün tarihinden önceki son 72 saat içerisinde PCR testlerini yapacak.

Tören ve partilerlerde maske takılacak, oturma düzeni sosyal mesafe kuralı gözetilerek düzenlenecek, tebrik yapılmayacak, takı – para sandık içerisine atılacak.

Müzisyenler düğün tarihinden önceki son 72 saat içerisinde PCR testlerini yapacak.

Düğünlerde taahütnamede belirtildiği gibi sosyal mesafeyi bozacak ölçüde yakın mesafeli oyun, halay ve dans yapılmayacak.

Hazırlanacak olan taahütneme imzalatılacak olup, belirlenen kurallara uyulmadığı gözlemlenen yerler hakkında yasal işlem başlatılacak.

Öte yandan toplu yapılacak dans, tören, müzik, konser vb gösterileri açık alanlarının büyüklüğü ne olursa olsun 250 kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek.

Son Güncelleme: 29.07.2021 23:40
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