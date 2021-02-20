DÜN EN ÇOK YAĞIŞ 12 KG İLE ÇAMLIBEL’DE KAYDEDİLDİ

Meteoroloji Dairesi dün en çok yağışın metrekareye 12 kg ile Çamlıbel’de kaydedildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre Çamlıbel 6 kg, Esentepe ve Selvilitepe’ye 2 kg ve Dipkarpaz ve Yenierenköy’e de 1 kg yağış düştü.