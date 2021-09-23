Dünyanın vicdanı kanıyor!

“Tehlike çanlarını çalmak için buradayım. Dünyanın uyanması gerekiyor. Uçurumun kenarındayız ve yanlış yönde ilerliyoruz. Dünyamız hiç bu kadar tehdit altında olmamıştı…"

Bu sözler BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ait.

BM 76. Genel Kurulu Görüşmeleri 100'den fazla devlet ve hükümet başkanının katılımıyla başlarken, Guterres hükümet başkanlarına yaptığı konuşmaya bu sözlerle başladı.

Dünya pandemiden önce de adil bir yer değildi. Ancak pandemiyle birlikte bu adaletsizlik, eşitsizlik daha fazla göze çarpar hale geldi.

Açlık, sefalet, ölüm dünyanın farklı coğrafyalarında bugüne kadar hep hüküm sürdü. Ancak özellikle aşı konusunda adaletsizlik, yine en çok yoksul dünyayı vurdu.

BM Genel Sekreteri’nin ifadesiyle dünyanın bazı yerlerinde son kullanma tarihi geçmiş, kullanılmamış Kovid-19 aşıları çöpe atıldı.

Bazı ülkelerde aşı bolluğu yaşandı, hatta “aşı turizmi” yapıldı.

Zengin ülkelerin çoğunluğu aşılandı.

Ancak Afrikalıların yüzde 90'dan fazlası hala ilk dozunu bekliyor.

Bilim insanları aşıyı bugüne kadar hiç görülmemiş bir hızda buldu. Ama aşının adil dağıtımı konusunda insanlık yine sınıfta kaldı.

KKTC olarak biz de aslında şanslı olanlar arasında yer aldık.

Anavatan Türkiye sayesinde buzluklarımız aşılarla doldu taştı. Ancak ülkede öyle bir şımarıklık yaşandı ki, buna rağmen aşılanma oranında yüzde 55’i geçemedik.

Dünyada aşı için sırada bekleyen onlarca yoksul ülke varken, biz tarihi geçmek üzere olan AstraZeneca aşılarını iade ettik.

Aslında adaletsizlik sadece aşı meselesinde de yaşanmıyor.

BM Genel Sekreteri, zengin batılı devletlerin hükümet başkanlarının gözlerinin içine bakarak "Dünyada milyonlar açken milyarderler zevkine uzaya gidiyor" eleştirisinde bulundu.

Elbette bu sözler hiçbir yaptırımı olmayan sözlerdi.

Ne yazık ki BM’nin beş daimi üyesi tüm dünyayı kontrol altında tutmaya devam ediyor. Ama insanlığın vicdanı beş ülkeyi de yargılıyor.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifade ettiği ve artık bir motto haline gelen “Dünya 5’ten büyüktür” sözleri, insanlığın vicdanında yeni yeni anlaşılmaya başlıyor. Sözün özü dünyanın vicdanı, hiç olmadığı kadar kanıyor…