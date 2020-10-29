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Dursun Oğuz: "UBP tabanı anketlerle dizayn edilemez"

UBP Genel Başkan adayı Dursun Oğuz, Gezici Araştırma Şirketi Direktörü Murat Gezici ile yaşanan tartışmalarla ilgili, "UBP tabanı anketlerle dizayn edilemez" dedi.

29 Ekim 2020 Perşembe 11:28
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Dursun Oğuz: "UBP tabanı anketlerle dizayn edilemez"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) genel başkan adayı Dursun Oğuz, Gezici Araştırma şirketinin kurultay anketinin UBP'ye zarar vermekten başka bir işe yaramadığını söyledi.

Oğuz, 'UBP genel başkanı hangi aday olursa olsun üyelerimizin hür iradesiyle seçilecektir. Hiçbir genel başkan adayı şaibeli anketlere ihtiyaç duymaz, UBP tabanı anketlerle dizayn edilemez' dedi.

Dursun Oğuz şöyle konuştu:

“Geçmişte yaşadığımız sancılı kurultaylardan ders çıkararak birlik ve beraberlik içinde genel başkanımızı seçeceğimiz bir yarışa partilileri kutuplaştırarak girmek bizlere yakışmaz. Tek başına iktidar hedefiyle ülkeye hizmet yürüyüşümüz para karşılığı yapılan anketlerle lekelenemez. Tüm UBP'liler partimize zarar verecek algı operasyonlarına karşı dikkatli olmalıdır.”

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