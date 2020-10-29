Dursun Oğuz: "UBP tabanı anketlerle dizayn edilemez"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) genel başkan adayı Dursun Oğuz, Gezici Araştırma şirketinin kurultay anketinin UBP'ye zarar vermekten başka bir işe yaramadığını söyledi.

Oğuz, 'UBP genel başkanı hangi aday olursa olsun üyelerimizin hür iradesiyle seçilecektir. Hiçbir genel başkan adayı şaibeli anketlere ihtiyaç duymaz, UBP tabanı anketlerle dizayn edilemez' dedi.

Dursun Oğuz şöyle konuştu: