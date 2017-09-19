Dürüst: "9+1 turistik izinler bizim iktidarımız döneminde verilmedi"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Birleşik Taksiciler Birliği Yönetim Kurulu üyelerini, Lefke Taksiciler Birliği ve Gazimağusa Taksiciler Birliği üyelerinin bazılarını kabul ederek, sektörün sorunlarıyla ilgili görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kaçak taşımacılık, Turistik T izinleri, tüzük ve yasa değişiklikleri konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Dürüst, 9+1 turistik T izinleri verilmesinin durdurulduğunu belirtti.

Sektörün sorunlarını görüşmek ve Bakanlık olarak ne gibi katkılar verebileceklerini görüşmek amacıyla, taksicilerle bir araya geldiklerini belirten Bakan Dürüst, KKTC’de gelişen turizm ve eğitim sektörlerinin yansımaları olarak, taksicilik sektörünün de geliştiğini, bu gelişim ile birlikte sektörün yasalar ve tüzüklerle düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Dürüst, sektörün özellikle turistik t izinleri ile ilgili olarak rahatsızlıklarının olduğunu belirterek, “Turistik amaçlı verilen izinler iki kategoriye ayrılır. Birincisi 14+1 ikincisi ise 9+1 izinleri kapsamaktadır ki bu 9+1 turistik t izinleri taksi üzeri taşıma izinleridir. Bu izinler turizm maksatlı verilen izinlerdir. Bu izinler ne Ulusal Birlik Partisi’nin iktidarda olduğu dönemlerde çıkarılmış izinlerdir ne de sadece Ulusal Birlik Partisi iktidarı dönemlerinde verilmiş izinlerdir dedi.

Bu izinlerin verilmesi ile ilgili olarak kendilerini eleştirenlerin, kendi partilerinin iktidarı dönemlerinde, kendi partilerinin ulaştırma politikalarını ürettikleri, İzin Kurulu’na egemen oldukları dönemlerde bu izinlerin verilmesine ön ayak olarak çalışma başlattıklarını ifade eden Dürüst, kısacası 9+1 turistik T izinlerinin kendi iktidarı döneminde verilmeye başlamadığını vurguladı.

Bakan Dürüst, “Taksici sektörü temsilcileri ile gerçekleştirmiş olduğumuz toplantıda da görüyoruz ki, 9+1 turistik T izinleri, taksi sektörünü önemli ölçüde etkileyecek noktadadır. Bundan dolayı, nasıl ki uzunca bir süredir, taksi izinleri verilmiyor, belirli bir süre için, herhangi bir yasal engel olmamasına karşın, 9+1 turistik T izinleri verilmesini durdurma kararı almış bulunmaktayız” dedi.

Dürüst, Bakanlık olarak 9+1 Turistik T izinlerinin verilmesi kararını prensip olarak durdurma kararlarına karşı, Taksicilere de çağrıda bulunarak “Taksiciler artık kendi birliklerini ciddi anlamda oluşturmak zorundadırlar. Çok başlı oldukları sürece, sektörle ilgili olarak isteklerini sağlıklı bir biçimde ileterek sorunlarına çözüm bulmaları mümkün olmayacaktır” dedi.