E-Nüfus Projesi ile yeni E-Nüfus Sistemi’nin 18 Nisan’da devreye alınması planlanıyor

İçişleri Bakanlığı, KKTC e-Devlet Programı kapsamında yürütülen e-Nüfus Projesi ile yeni e-Nüfus Sistemi’nin, 18 Nisan Perşembe günü itibariyle tüm modülleriyle devreye alınmasının planlanmakta olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu bağlamda 12-17 Nisan tarihlerinde geçiş süreci için çalışmalar yapılacağından, belirtilen tarihlerde doğum kaydı, ölüm kaydı, elektronik kimlik kartı gibi işlemler için başvuru yapılamayacağı, ayrıca elektronik kimlik kartı, doğum ve ölüm belgesi verilemeyeceği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

“Vatandaşlarımız yukarıda belirtilen işlemlerle ilgili başvurularını, 11 Nisan 2019 Perşembe günü tüm Kaymakamlık ve Bucaklar için en geç saat 12:30’a kadar, Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü’ne ise saat 16:45’e kadar yapabileceklerdir. Dış temsilciliklerde 12-17 Nisan 2019 tarihlerinde nüfus hizmetleri verilemeyecektir.

Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yukarıda belirtilen hususlara özen göstermesi rica olunur.”

(T.A.K)