Eczanelerde çalışma saatleri bugün değişiyor

Eczanelerde Yaz Dönemi nedeniyle çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi.
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, bugünden 15 Eylül’e kadar Eczaneler, hafta içi günlerde 08.00-13.00 ve 15.00-19.00, Cumartesi ise 08.00 -13.30 saatleri arasında açık olacak.
Nöbetçi eczaneler Cumartesi, Pazar 13.30’dan itibaren; Resmi Tatil ve Bayram günlerinde tam gün olarak hizmet verecek.
İskele bölgesinde bulunan Nöbetçi Eczaneler ise; hafta içi 08.00- 21.00, Cumartesi 08.00 – 18.00, Pazar 09.00 -12.00 saatleri arasında açık olacak.
Karpaz ve Mesarya bölgesinde bulunan Eczanelerin Çalışma saatleri de hafta içi 08.00-20.00, Cumartesi 08.00 -16.00 saatleri arasında olacak. Pazar günleri, Bayramlar ve Resmi Tatillerde ise çalışma saatleri 10.00 -16.00 olacak.
(BRT)