Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Logitech'ten oyunculara kablosuz fare
Logitech'ten oyunculara özel fare
Fortnite 9. sezon başladı!
Fortnite 9. sezon başladı!
"Isınmadan ani başlanan spor kalp krizini tetikler"
"Isınmadan ani başlanan spor kalp...
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
ABD tarihinde bir ilk: Üç...

Eczanelerde çalışma saatleri bugün değişiyor

13 Mayıs 2019 Pazartesi 08:23
Eczanelerde çalışma saatleri bugün değişiyor
banner44

Eczanelerde Yaz Dönemi nedeniyle çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, bugünden 15 Eylül’e kadar Eczaneler, hafta içi günlerde 08.00-13.00 ve 15.00-19.00, Cumartesi ise 08.00 -13.30 saatleri arasında açık olacak.

banner41
Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da Nöbetçi eczaneler gece 02.00’ye kadar açık kalacak. Güzelyurt Bölgesinde Nöbetçi Eczane ise gece 01.00’e kadar açık olacak.

Nöbetçi eczaneler Cumartesi, Pazar 13.30’dan itibaren; Resmi Tatil ve Bayram günlerinde tam gün olarak hizmet verecek.

İskele bölgesinde bulunan Nöbetçi Eczaneler ise; hafta içi 08.00- 21.00, Cumartesi 08.00 – 18.00, Pazar 09.00 -12.00 saatleri arasında açık olacak.

Karpaz ve Mesarya bölgesinde bulunan Eczanelerin Çalışma saatleri de hafta içi 08.00-20.00, Cumartesi 08.00 -16.00 saatleri arasında olacak. Pazar günleri, Bayramlar ve Resmi Tatillerde ise çalışma saatleri 10.00 -16.00 olacak.
(BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Eczane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kavurucu sıcaklar geliyor! Sıcaklık 36 dereceye kadar çıkacak
Kavurucu sıcaklar geliyor! Sıcaklık 36 dereceye kadar çıkacak
Son bir haftada 63 trafik kazası meydana geldi
Son bir haftada 63 trafik kazası meydana geldi
Kuirfest Film Festivali 14-17 Mayıs arasında Arabahmet Kültür ve Sanat Evi’nde
Kuirfest Film Festivali 14-17 Mayıs arasında Arabahmet Kültür ve Sanat Evi’nde

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim