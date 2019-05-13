Eczanelerde çalışma saatleri bugün değişiyor

Eczanelerde Yaz Dönemi nedeniyle çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, bugünden 15 Eylül’e kadar Eczaneler, hafta içi günlerde 08.00-13.00 ve 15.00-19.00, Cumartesi ise 08.00 -13.30 saatleri arasında açık olacak.

Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da Nöbetçi eczaneler gece 02.00’ye kadar açık kalacak. Güzelyurt Bölgesinde Nöbetçi Eczane ise gece 01.00’e kadar açık olacak.

Nöbetçi eczaneler Cumartesi, Pazar 13.30’dan itibaren; Resmi Tatil ve Bayram günlerinde tam gün olarak hizmet verecek.

İskele bölgesinde bulunan Nöbetçi Eczaneler ise; hafta içi 08.00- 21.00, Cumartesi 08.00 – 18.00, Pazar 09.00 -12.00 saatleri arasında açık olacak.

Karpaz ve Mesarya bölgesinde bulunan Eczanelerin Çalışma saatleri de hafta içi 08.00-20.00, Cumartesi 08.00 -16.00 saatleri arasında olacak. Pazar günleri, Bayramlar ve Resmi Tatillerde ise çalışma saatleri 10.00 -16.00 olacak.

(BRT)