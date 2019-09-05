Edremit’te uyuşturucu operasyonu

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre,5 kişinin kaldığı ikametgahta arama yapıldı.
Operasyonda yaklaşık 8 gram ağırlığında Ketamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 7 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 10 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, yaklaşık 3 gram metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.
Polis, meseleyle ilgili 5 kişiyi tutukladı. Tutuklanan zanlılar bugün Girne Kaza Mahkemesi’nde bugün yargıç huzuruna çıkarıldı.
Yargıç, 5 zanlı hakkında poliste 1’er gün tutukluluk verildi.
(BRT/PGM)