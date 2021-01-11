Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Flaş Haber
11'i yerel 14 pozitif vaka
Kapat

Egemen eşitliğe dayalı iki devlet

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şubat sonu ya da Mart ayı başında New York’ta gayrı resmi 5+1 görüşmenin gerçekleşeceğini açıkladı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 16:37
695 Okunma
Egemen eşitliğe dayalı iki devlet

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüşmesi sonrasında açıklamalarda bulundu.

Tatar, şubat sonu ya da mart başında New York’ta gayrı resmi 5’li bir görüşme olabileceğini açıkladı.

“Resmi görüşme olacaksa egemen eşitlik çerçevesinde bunun müzakere edilebileceğini net bir şekilde ortaya koyuyoruz” diyen Tatar özetle şunları söyledi:

Egemen eşitliğe dayalı iki devlet

"Egemen eşitliğe dayalı iki eşit devletli bir zemin arayışı içinde olacağımızı açık ve net bir şekilde ortaya koyduk. İlk kez böyle bir noktaya gelindi. BM bizi dinliyor. BM de bir arayış içerisindedir. Netice alınır mı alınmaz mı bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz.   Zaman kaybı kimseye bir şey kazandırmaz. Son 50 yıldır yapılan müzakerelere ve Crans Montana’da yaşananlara bakıldığında zemin artık bu olmalıdır. BM Genel sekreteri bunları Crans Montana’da yaşamıştır. İşin nereye gideceğini bilen bir kişidir. Lute’a da teşekkür ediyorum. Sabırla detaylı bir şekilde çalışarak süreci yöneltmeye çalışıyor”

"Herkes Kıbrıs’ta yeni bir anlayışın ortaya çıktığını görüyor"

Türk tarafının federal temel yerine egemen eşit iki devlet talebinin kabul gördüğünü söyleyen Tatar şöyle devam etti:

“Yeni bir anlayışın geliştiğini görüyoruz. Egemen eşitliğe dayalı iki eşit tarafın müzakere edebileceği bir pozisyonu yaratmaktır. Artık bu algı yakalanmıştır. Herkes Kıbrıs’ta yeni bir anlayışın ortaya çıktığını görüyor. Uluslar arası basına baktığımızda bir anlaşma zemini bulunabilecekse iki devletten bahsedilmesi gerektiğini dünya algılamaktadır.”

"Rum tarafı da iki devletten bahsediyor"

Rum tarafında da iki haftadır iki devletten bahsedildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizim ortaya koyduğumuz iki devlet, yan yana iş birliği içerisinde bu anlayışın New York ve Washington’da da konuşuluyor. Gayrı resmi görüşmeden sonra resmi görüşme başlayacaksa eşit statümüzü  kabul ederek başlayacaktır.

Müzakere zemininin “iki toplumlu iki bölgeli bir federasyonun” dışına çekilmesini zorladıklarını anlatan Tatar, “Biz artık 50 yıldan sonra bu parametrelere bakılması gerektiğini vurguluyoruz ve anlıyorum ki bu kabul görüyor” dedi

"Dünya Kıbrıs'taki gerçekleri görmeye başlıyor"

Görüşmeden çok memnun ve mutlu olduğunu belirten Tatar, “bizim ne söylediğimizi iyice tahlil ettikten sonra buraya gelen bir bayan Lute var. Dünya Kıbrıs’taki gerçekleri görmeye başlamıştır” diye konuştu.

Türkiye ile istişarenin meyveleri

Tatar şöyle devam etti:

“Bu son şanstır. Çok önemli bir virajdır, iyi dönebilirsek herkes kazanabilir. Türkiye ile istişare ve uyum içerisinde çalışmanın meyvelerini görüyorum”

"Partilere bilgi vereceğim"

BM Yetkilisi Lute ile yapılan görüşmeyle ilgili olarak Meclis’te temsil edilen siyasi partilere bilgi vereceğini de açıklayan Tatar, Cuma gün öğleden sonra parti liderleriyle görüşmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa'da kadına şiddet!
Lefkoşa'da kadına şiddet!
DENKTAŞ VE DR. KÜÇÜK, ÖLÜM YIL DÖNÜMLERİNDE ANILIYOR
DENKTAŞ VE DR. KÜÇÜK, ÖLÜM YIL DÖNÜMLERİNDE ANILIYOR
Özersay: Erken seçim, ülkeyi kaosa sürükler
Özersay: Erken seçim, ülkeyi kaosa sürükler
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim