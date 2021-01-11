Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüşmesi sonrasında açıklamalarda bulundu.

Tatar, şubat sonu ya da mart başında New York’ta gayrı resmi 5’li bir görüşme olabileceğini açıkladı.

“Resmi görüşme olacaksa egemen eşitlik çerçevesinde bunun müzakere edilebileceğini net bir şekilde ortaya koyuyoruz” diyen Tatar özetle şunları söyledi:

Egemen eşitliğe dayalı iki devlet

"Egemen eşitliğe dayalı iki eşit devletli bir zemin arayışı içinde olacağımızı açık ve net bir şekilde ortaya koyduk. İlk kez böyle bir noktaya gelindi. BM bizi dinliyor. BM de bir arayış içerisindedir. Netice alınır mı alınmaz mı bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Zaman kaybı kimseye bir şey kazandırmaz. Son 50 yıldır yapılan müzakerelere ve Crans Montana’da yaşananlara bakıldığında zemin artık bu olmalıdır. BM Genel sekreteri bunları Crans Montana’da yaşamıştır. İşin nereye gideceğini bilen bir kişidir. Lute’a da teşekkür ediyorum. Sabırla detaylı bir şekilde çalışarak süreci yöneltmeye çalışıyor”

"Herkes Kıbrıs’ta yeni bir anlayışın ortaya çıktığını görüyor"

Türk tarafının federal temel yerine egemen eşit iki devlet talebinin kabul gördüğünü söyleyen Tatar şöyle devam etti:

“Yeni bir anlayışın geliştiğini görüyoruz. Egemen eşitliğe dayalı iki eşit tarafın müzakere edebileceği bir pozisyonu yaratmaktır. Artık bu algı yakalanmıştır. Herkes Kıbrıs’ta yeni bir anlayışın ortaya çıktığını görüyor. Uluslar arası basına baktığımızda bir anlaşma zemini bulunabilecekse iki devletten bahsedilmesi gerektiğini dünya algılamaktadır.”

"Rum tarafı da iki devletten bahsediyor"

Rum tarafında da iki haftadır iki devletten bahsedildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizim ortaya koyduğumuz iki devlet, yan yana iş birliği içerisinde bu anlayışın New York ve Washington’da da konuşuluyor. Gayrı resmi görüşmeden sonra resmi görüşme başlayacaksa eşit statümüzü kabul ederek başlayacaktır.

Müzakere zemininin “iki toplumlu iki bölgeli bir federasyonun” dışına çekilmesini zorladıklarını anlatan Tatar, “Biz artık 50 yıldan sonra bu parametrelere bakılması gerektiğini vurguluyoruz ve anlıyorum ki bu kabul görüyor” dedi

"Dünya Kıbrıs'taki gerçekleri görmeye başlıyor"

Görüşmeden çok memnun ve mutlu olduğunu belirten Tatar, “bizim ne söylediğimizi iyice tahlil ettikten sonra buraya gelen bir bayan Lute var. Dünya Kıbrıs’taki gerçekleri görmeye başlamıştır” diye konuştu.

Türkiye ile istişarenin meyveleri

Tatar şöyle devam etti:

“Bu son şanstır. Çok önemli bir virajdır, iyi dönebilirsek herkes kazanabilir. Türkiye ile istişare ve uyum içerisinde çalışmanın meyvelerini görüyorum”

"Partilere bilgi vereceğim"

BM Yetkilisi Lute ile yapılan görüşmeyle ilgili olarak Meclis’te temsil edilen siyasi partilere bilgi vereceğini de açıklayan Tatar, Cuma gün öğleden sonra parti liderleriyle görüşmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.