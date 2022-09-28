Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın açıklaması :

Biliyorsunuz bu tanınmalar öyle bir anda olan şeyler değil. Dünyada birçok irili ufaklı ülkeler tanındılar, ama ne kadar zamanda tanındılar? Belli uzun süreler aldı.

Şimdi, biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki, Kıbrıs Türk halkının 1959-60 Antlaşmalarıyla teyit edilen müktesep hakları, yani egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilsin.



Bu, Ada’daki iki devletin eşit statüde müzakere masasına oturması demektir. Ve bunu başaracağız.



Bu eşitliği sağlama görevi de önce BM Güvenlik Konseyine düşer. Eğer BM Güvenlik Konseyi gerçekten adil davranırsa, bu süreci hızlandırırız. Çünkü ben BM Genel Kurulundan da netice alacağımıza inanıyorum.



Bir buçuk yıldır BM Güvenlik Konseyinden biz hiçbir hareket görmedik.



Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini, eşit uluslararası statüsünü teyit etmek için hiçbir adım atmadılar.



Bunu BM Güvenlik Konseyi yapamıyorsa o zaman BM üyeleri KKTC’yi tanıyarak Kıbrıs Türklerinin müktesep haklarını teyit edebilirler.



Bunun için BM Genel Kuruluna hitabımda KKTC’nin tanınması için uluslararası topluma çağrıda bulundum. Bu bir ön hazırlık.



Çağrımızın arkasında duracak tüm kurum ve kuruluşlarımızla uluslararası toplumun KKTC’yi tanıması için çalışacağız. Uluslararası toplum bundan sonra çözümün yolunu KKTC’yi tanıyarak açmalıdır, diye düşünüyorum.



Tabii New York’ta da görüştüğümüz muhataplarımıza bu politikayı gerekçeleriyle anlattık. Çabalarımızın doğrusu ben sonuç vereceğine inanıyorum.