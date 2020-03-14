Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim bakanı Nazım Çavuşoğlu yaptığı açıklamada dün öğle saatlerinde eğitim kayıplarını gidermek adına Pazartesi günü başlatılacağı duyurulan MEB TV ve BRT işbirliğindeki “uzaktan eğitim” modelinin 27 Mart tarihine kadar çalışanların idari izinli sayılacağından dolayı daha ileriki bir tarihe ertelenmesi kararının da Bakanlar Kurulunda alındığını açıkladı.