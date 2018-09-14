Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94506
ALTIN
237.819
DOLAR
6.1667
STERLİN
8.0739
EURO
7.1957
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor
Volkswagen artık "Beetle" üretmeyecek
Volkswagen artık "Beetle" üretmeyecek
Avrupa Parlamentosu 'katil robotları' yasakladı
Avrupa Parlamentosu 'katil robotları' yasakladı
iPhone XS Max mi Galaxy Note 9 mu?
iPhone XS Max mi Galaxy...
Astronotlarla havada yarıştı!
Astronotlarla havada yarıştı!

Eğitim Bakanı Özyiğit'ten Din Dersi Açıklaması

Seçmeli olarak açıklanan din dersleri ilk ve orta dereceli okullarda yeniden mecburi liselerde ise seçmeli mi oluyor.

14 Eylül 2018 Cuma 13:31
Eğitim Bakanı Özyiğit'ten Din Dersi Açıklaması

Eğitim yılı öncesi açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, Din derslerinin ilkokullarda zorunlu devam edeceğini, Liselerde seçmeli olacağını, ortaokullarda ise istemeyenlerin bu dersi almayacağını söyledi.

Din dersleri konusu uzun süredi kamuoyunun gündemini meşgul ediyordu. 

Bakan Özyiğit: "Din dersleri konusunda herkes kendine göre bizi bir tarafa çekiştiriyor. Bize Don Kişot görevi veriliyor. Biz din dersleri artık okutulmayacak demedik"dedi.

Din Dersi Öğretmeni Yok

Bakan Özyiğit, mesleki teknik öğretimde ihtiyaç olan alanlarda Türkiye'den öğretmen talep ettiklerini ancak aralarında din dersi öğretmeninin olmadığını vurguladı

banner22
Anahtar Kelimeler:
Eğitim BakanıCemal ÖzyiğitDin DersiEğitimGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
solcu 2018-09-14 15:01:49

Sen tam bir yüz garasısın. Asım İdris gibi adam dururken eğitim bakanı senin gibi bir garagöz oldu. Sen olduğun sürece TDP daha cok kaybedecek . maskara

Cevapla
Beğenmedim! (1)
İlgili Haberler
Çevre Koruma Dairesi, kaplumbağa baskılı okul çantası dağıtacak
Çevre Koruma Dairesi, kaplumbağa baskılı okul çantası dağıtacak
KTÖS: “Koalisyon ortakları sorunların çözümünde sınıfta kaldı”
KTÖS: “Koalisyon ortakları sorunların çözümünde sınıfta kaldı”
New York’ta yine Kıbrıs görüşülecek...
New York’ta yine Kıbrıs görüşülecek...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim