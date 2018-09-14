Eğitim Bakanı Özyiğit'ten Din Dersi Açıklaması

Eğitim yılı öncesi açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, Din derslerinin ilkokullarda zorunlu devam edeceğini, Liselerde seçmeli olacağını, ortaokullarda ise istemeyenlerin bu dersi almayacağını söyledi.

Din dersleri konusu uzun süredi kamuoyunun gündemini meşgul ediyordu.

Bakan Özyiğit: "Din dersleri konusunda herkes kendine göre bizi bir tarafa çekiştiriyor. Bize Don Kişot görevi veriliyor. Biz din dersleri artık okutulmayacak demedik"dedi.

Din Dersi Öğretmeni Yok

Bakan Özyiğit, mesleki teknik öğretimde ihtiyaç olan alanlarda Türkiye'den öğretmen talep ettiklerini ancak aralarında din dersi öğretmeninin olmadığını vurguladı