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Eğlence sektörü açılıyor

Kıbrıs Eğlence Sektörü İnisiyatifi: "Tüm kulüpler yarın açılmaya hazırlanıyor"

14 Ocak 2021 Perşembe 17:59
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Eğlence sektörü açılıyor

Üst Kurul'un aldığı koronavirüs önlemlerine ilişkin kararın yarın süresi dolarken, Kıbrıs Eğlence Sektörü İnisiyatifi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tüm kulüpler yarın açılıyor" denildi.

Kıbrıs Eğlence Sektörü İnisiyatifi'nin "Yarın kulüpler açılıyor" başlıklı paylaşımı şöyle:

"Res-Bir Başkanı Salih Kayım, Eğlence Sektörü İnisiyatifi’nden Çağın Keskin, Gürcan Mamali ve Hüsamettin Genc, hafta içinde Sağlık Bakanlı Dr.  Ali Pilli ve müsteşarı Ali Çaygür ile bir araya gelerek süreçle ilgili görüş alışverişinde bulundular.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren toplantıda Sağlık Bakanı Sn. Ali Pilli, restoran, bar ve kulüplere bir haksızlık yapıldığını ve bu süreçte kapalı kaldıkları için zor durumda olduklarını bildiğini söyledi. Pilli, bu sektörden ekmek yiyen binlerce kişinin mağdur durumda olduğunu ve hükümet olarak da şu anda bir yardımda bulunamadıklarını kaydetti.

Bundan dolayı Sn. Ali Pilli, 15 Ocak Cuma günü ya işletme farkı gözetmeksizin tüm ülkenin iki hafta kapalı kalacağını ya da tüm işletmelerin açık olacağını 'ya hep ya hiç diyerek' sektör yetkililerine iletti. Sektör yetkilileri de sayın bakanın alacağı her iki karara da saygı duyduklarını belirttiler. Kapanma durumu olmazsa sektör yetkilileri Sn. Ali Pilli'ye tüm kurallara uyulacağı sözü verdi.

Bugün Başbakan Ersan Saner'in ülkede kapanma olmayacak sözünden sonra tüm kulüpler Sağlık Bakanı Sn. Ali Pilli'nin sözüne güvenerek satın alımlarını yaparak, yarın açılmaya hazırlanıyor."

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