Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte çıktı!
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte...
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
8 yıl hapsi boyladı
8 yıl hapsi boyladı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak

Eğlence sektörü salı günü eylemde

Eğlence sektörü çalışanı ve patronları salı günü eyleme gidiyor.

27 Aralık 2020 Pazar 18:38
1317 Okunma
Eğlence sektörü salı günü eylemde

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kapatma kararına eylemle yanıt verecek olan eğlence sektörü eylemlerini planladı

“Mantıksızlığa Dur De” sloganıyla salı günü saat 11.30’da Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacak olan eğlence sektörü inisiyatifi “geçinme derdimizin hiçe sayılmasına artık dur demek istiyoruz” diyor.. inisiyatif sosyal medya hesabından eylem bilgilerini paylaştı:

“Mantıksızlığa Dur De!
Tarih: 29 Aralık Salı Saat: 11.30
Yer: Sağlık Bakanlığı

Maskeni tak, mesafeni koru, sektöre sahip çık!

Bizler Bar, Club ve Eğlence sektörü çalışanları, iş verenleri ve yatırımcıları olarak yıllardır ilk hedef olmaktan bıkkınlığımızı ve verilen kararlar ile emeklerimizin, geçinme derdimizin hiçe sayılmasına artık dur demek istiyoruz.”

Eğlence Sektörü İnsiyatifi

Son Güncelleme: 27.12.2020 19:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 öğretmenin testi pozitif!
2 öğretmenin testi pozitif!
KKTC'de bugün 13'ü yerel 20 pozitif vaka
KKTC'de bugün 13'ü yerel 20 pozitif vaka
Oğuz Köse: Mücadelemiz kesintisiz devam edecek
Oğuz Köse: Mücadelemiz kesintisiz devam edecek
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim