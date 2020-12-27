Eğlence sektörü salı günü eylemde

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kapatma kararına eylemle yanıt verecek olan eğlence sektörü eylemlerini planladı

“Mantıksızlığa Dur De” sloganıyla salı günü saat 11.30’da Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacak olan eğlence sektörü inisiyatifi “geçinme derdimizin hiçe sayılmasına artık dur demek istiyoruz” diyor.. inisiyatif sosyal medya hesabından eylem bilgilerini paylaştı:

“Mantıksızlığa Dur De!

Tarih: 29 Aralık Salı Saat: 11.30

Yer: Sağlık Bakanlığı

Maskeni tak, mesafeni koru, sektöre sahip çık!

Bizler Bar, Club ve Eğlence sektörü çalışanları, iş verenleri ve yatırımcıları olarak yıllardır ilk hedef olmaktan bıkkınlığımızı ve verilen kararlar ile emeklerimizin, geçinme derdimizin hiçe sayılmasına artık dur demek istiyoruz.”

Eğlence Sektörü İnsiyatifi