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EKOMOMİ BAKANI ARIKLI, ALAYKÖY SANAYİ BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

 Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sanayi bölgelerindeki sorunların giderilmesi amacıyla, her sanayi bölgesinin kendi yönetiminin olacağı bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını söyledi

24 Ocak 2021 Pazar 16:49
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EKOMOMİ BAKANI ARIKLI, ALAYKÖY SANAYİ BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

 Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sanayi bölgelerindeki sorunların giderilmesi amacıyla, her sanayi bölgesinin kendi yönetiminin olacağı bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını söyledi

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Erhan Arıklı, Alayköy Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek, bölgeden iş insanlarıyla bir araya geldi.  Alayköy Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Metin Yılgın, sanayi bölgesinin altyapı eksiklikleri ve yaşanan çevre kirliliği hakkında bilgi verdi.

Erhan Arıklı, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’na değinerek, sanayicilerin bölgede söz sahibi olacakları, her bölgenin kendi sanayi yönetiminin oluşturulacağı bir model üzerinde çalıştıklarını söyledi. Arıklı, bu yönetim modeliyle sorunlara daha hızlı çözümler getirilebileceğini ve her bölgenin kendi bütçesini yöneterek, kendi yatırım kabiliyetlerini artırabileceğini kaydetti.

RANTLAR ENGELLENECEK

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, bu güne kadar bölgede yapılan eksik ve yanlışların düzeltilmesi için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerini belirterek, sanayi bölgeleri üzerinden oluşturulan rantları da engelleyeceklerini söyledi. 

Erhan Arıklı, Anavatan yetkilileriyle yapılacak tüm görüşmelerde, Türkiye Cumhuriyeti’nde üreticiye sağlanan destek ve teşviklerin tamamının ülke üreticisine sağlanması ve yeni pazarların kazandırılması hedefiyle hareket edeceklerini dile getirdi. 

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