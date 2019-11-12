Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerine bugün başlıyor…

8 Milyar 814 Milyon Türk Lirası tutarındaki 2020 mali yılı bütçe yasa tasarısı üzerindeki görüşmelerin 11 gün sürmesi planlanıyor…

Komite başkanı, UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun başkanlığında gerçekleştirilecek bütçe yasa tasarısı görüşmeleri, 11 gün sürecek ve toplantılar saat 10.30’da başlayacak.

Açılış konuşmasını Komite Başkanı Sunat Atun’un yapacağı toplantıda, tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun sunuş konuşması ile devam edilecek…

Konuşmaların ardından tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanması ve tasarının madde madde görüşülmesine başlanacak…

Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Başkan Sunat Atun, Başkan Vekili Fikri Toros ve üyeler Özdemir Berova, Kutlu Evren, Mesut Genç, Gülşah Sanver Manavoğlu ve Salahi Şahiner’den oluşuyor…

(BRT)