Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerine bugün başlıyor

12 Kasım 2019 Salı 09:41
Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerine bugün başlıyor

Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerine bugün başlıyor…

8 Milyar 814 Milyon Türk Lirası tutarındaki 2020 mali yılı bütçe yasa tasarısı üzerindeki görüşmelerin 11 gün sürmesi planlanıyor…

Komite başkanı, UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun başkanlığında gerçekleştirilecek bütçe yasa tasarısı görüşmeleri, 11 gün sürecek ve toplantılar saat 10.30’da başlayacak.

Açılış konuşmasını Komite Başkanı Sunat Atun’un yapacağı toplantıda, tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun sunuş konuşması ile devam edilecek…

Konuşmaların ardından tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanması ve tasarının madde madde görüşülmesine başlanacak…

Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Başkan Sunat Atun, Başkan Vekili Fikri Toros ve üyeler Özdemir Berova, Kutlu Evren, Mesut Genç, Gülşah Sanver Manavoğlu ve Salahi Şahiner’den oluşuyor…

(BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
El-Sen: Hükümet protokole uymadı!
El-Sen: Hükümet protokole uymadı!
Kalifiye olmayan işçilere çalışma izni verilmeyecek
Kalifiye olmayan işçilere çalışma izni verilmeyecek
Gazimağusa’da elektrik kesintisi yapılacak
Gazimağusa’da elektrik kesintisi yapılacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim