Ekonomik Örgütler Platformu Türkiye’ye gidiyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği'nden oluşan Ekonomik Örgütler Platformu'nden yetkililer, 23 Şubat Salı günü Türkiye’ye gidiyor

Ankara'ya yapılacak ziyarette salgın nedeniyle etkilenen KKTC ekonomisi ve reel sektörün yaşadığı sıkıntıların yanı sıra ve Covid-19 aşıları görüşülecek. Ekonomik Örgütler Platformu, KKTC'de hızlı bir şekilde aşılamanın tamamlanmasını ve turizm ile yükseköğrenime başlanılmasını istiyor.