Ekonomik ve Sosyal Kalkınmada Öncelikler Çalıştayı’nın raporu açıklandı

Gazimağusa Yeniboğaziçi ve İskele imar planı hazırlıklarına katkı koymak amacıyla, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri öncülüğünde, 18-19 Ekim tarihlerinde; Kamu kurumları ,yerel yönetimler,sivil toplum kuruluşları, ekonomik örgütler, Doğu Akdeniz Üniversite ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin etkin katılımıyla düzenlenen Ekonomik ve Sosyal Kalkınmada Öncelikler Çalıştayı’nın raporu bugün Arkın Palm Beach Otel’de paydaşların katılımıyla açıklandı.

Toplantıda Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer yaptığı konuşmada; kollektif bir çalışma sağlandığını kaydederek, çalışmanın hazırlanacak imar planına ışık tutacağına vurgu yaptı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ise konuşmasında; kamusal yararın ön plana çıkması noktasında çalışmanın son derece önem arz ettiğini belirterek, Mağusa, Yeniboğaziçi ve İskele bölgelerinin ülkenin yükselen değerleri olduğunu kaydetti.

Çalışmanın birçok açıdan hükümet programıyla uyum içinde olduğuna vurgu yapan Şahali, konuşmasının sonunda Toprak Koruma Yasa çalışmasına da değindi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da toplantıda yaptığı konuşmada, her üç bölgeninde mevcut durum analizlerinin ortaya konduğunu, Şubat ayında yapılacak 5 günlük toplantıyla mevcut durum analizinden hareket edilerek vizyon ve hedef belirleneceğini söyledi.

İmar Planı hazırlık çalışmalarına hız kesmeden devam edileceğini dile getiren Baybars Mağusa, Yeniboğaziçi, İskele imar planının Aralık 2019’da tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından ECOSO araştırma şirketi tarafından yürütülen çalıştayın raporu şirket direktörü İzge Arısal tarafından sunuldu.

Sunulan raporda bölgelerin özelliklerini dikkate alarak ekonomik vizyon ve yönetim ,turizm modeli, kıyı planlaması, kültürel miras, tarım ve üretim, yüksek öğrenim, sosyal hizmetler, ulaşılabilirlik ve ortak yaşam alanları üzerinde duruldu.