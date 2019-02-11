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EL-SEN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler’e destek belirtti

EL-SEN, çalışma hayatı ile ilgili uygulamalarından dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e tam destek belirtti.

11 Şubat 2019 Pazartesi 12:25
EL-SEN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler’e destek belirtti

EL-SEN adına yazılı açıklama yapan Genel Sekreter Ersan Kaşif, çalışma hayatını kayıt altına almak ve emeğin sömürülmesine izin vermemekle birlikte özel sektör için bir takım tedbirler alarak uygulamaya koymak isteyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e “haksız eleştiride” bulunduğunu öne sürdüğü Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanlarını kınadı.

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Kaşif, Çeler ve ekibinin, ilk günden itibaren hem yerel istihdamın artması, hem de özel sektörde sendikalaşmanın önünü açmak için ortaya koydukları çabalar ile özel sektör çalışanlarının hem çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hem de aldıkları ücretlerin daha yukarılara çekilmesi için attıkları adımlar ile emeğe ve emekçiye değer vermesinin herkes tarafından takdir edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaşif, “Emeğin sermaye tarafından sömürülmesini engellemek adına Çalışma Bakanının sendikalaşma  ve toplu iş sözleşmesi yapma şartı  getirmesine  engel olmaya çalışanlara  karşı duruşumuzu devam ettireceğiz. KKTC tarihinde belki de ilk kez emekçileri bu kadar düşünen ve onların da insanca yaşaması için adımlar atan bir bakana yapılan bu saldır aslında sadece Çeler’e karşı değil, emeğe ve emekçiye karşı da yapılmış bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

Emeğe ve emekçiye  sahip çıkan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e EL-SEN yönetimi olarak tam destek belirttiklerini dile getiren Kaşif, “her zaman sömürge zihniyetinin karşısında kararlı bir şekilde duracağımızı tüm kamuoyuna duyururuz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
EL-SENZeki çelerDestekHaberGündemKıbrısErsan Kaşif
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