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EL-SEN'den, Arıklı'nın açıklamalarına sert tepki...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın Kıb-Tek hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

06 Nisan 2022 Çarşamba 18:21
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EL-SEN'den, Arıklı'nın açıklamalarına sert tepki...
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın Kıb-Tek hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

EL-SEN açıklamasında, "Gün gelecek yaptığın usulsüzlükler için yargı huzurunda hesap vereceksin" iddiasında bulundu. 

İşte EL-SEN'in, Arıklı'ya cevap açıklaması:

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT’de katıldığı bir programda ekmek teknemiz Kıb-Tek'in üretim kısmının özelleştirilmesi gerektiği hakkında bazı açıklamalarda bulunmuştur.

Arıklı ve temsil ettiği zihniyetin ödenekli trolleri her fırsatta Kıb-Tek ve El-Sen'e saldırarak medya üzerinde popülerlik kazanmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla bu yapacağımız açıklama umarız ki Arıklı hakkındaki son açıklamamız olur.

Arıklı döneminde Kıb-Tek sayaçsız, malzemesiz, yakıtsız bırakılmıştır. Arıklı görev süresinde Kıb-Tek'in halk nezdindeki itibarını sıfırlamak için elinden geleni yapan, sorumlu bir bakandan çok deniz aşırı sermaye gruplarının temsilcisi gibi çalışmış birisidir.

Arıklı, kirli yakıt getirterek bu ülkenin üreten son kurumlarından birinin vazgeçilmez parçası olan Teknecik Elektrik Santrali'ne zarar vermiştir. Hakkında çarşaf çarşaf Sayıştay Raporu bulunan bu kişi yargılanacağı yerde halen bir bakanlık koltuğuna oturmuş rant çevrelerinin ağzını sulandıracak açıklamalar yapmaktadır.

El-Sen olarak Arıklı'ya sesleniyoruz. Bizden, Kıb-Tek emekçileri ve El-Sen üyelerinden artık uzak dur. Çünkü, gün gelecek yaptığın usulsüzlükler için yargı huzurunda hesap vereceksin. Gün gelecek bu topraklarda adın kötülükle anılacak. Gün gelecek emekçiler kokuşmuş zihniyetinden hesap soracak.

Kirli ellerini sattıramadığın Kıb-Tek'ten, mevcut bakanlığının görev yerleri olan limanlarımızdan, yollarımızdan, telefonumuzdan, internetimizden çek.

EL-SEN Yönetim Kurulu (a)

EL-SEN Mali Sekreteri Mustafa Yenigüç

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