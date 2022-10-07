El-Sen’den Amcaoğlu’nun açıklamalarına yanıt: “Tamamen asılsızdır”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun ‘El- Sen, Enerji Üst Kurulu ve Enerji Dairesi konusunda görüşlerini bildirmedi’ şeklindeki açıklamasına işaret ederek, “Tamamen asılsızdır” dedi.

El-Sen Genel Sekreteri Tuğcu, 17 Ağustos 2022 tarihinde Bakan Amcaoğlu’nu ziyaret ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Ziyaret sırasında Sn. Olgun Amcaoğlu’na Enerji Üst Kurulu ve Enerji Dairesi ile ilgili konuşma sırasında El- Sen Başkanı Çağlayan Cesurer, ‘uğraşmanıza gerek yok’ diyerek dört siyasi partinin imzası ile Meclise sunduğu Kıb-Tek Özerklik Yasa Tasarısı’nı Sn. Amcaoğlu’na takdim ederek Enerji Üst Kurulu ve Enerji Dairesine gerek olmadığını Mecliste bekleyen özerklik yasasını güncelleştirerek yasanın hayata geçirilmesini talep etmiştir. ‘El-Sen bize bu tasarılar hakkında bir şey söylemedi’ söylemi tamamen yanlıştır.”

Çözümün aslında basit olduğunu vurgulayan Tuğcu, özerk ve profesyonel bir yapının kurulması gerektiğine vurgu yaptı.

KIB-TEK’in Özerklik Yasa Tasarısı’nın Meclis’te beklediğine dikkat çeken Tuğcu, “Çözüm üretmek istiyorsanız ortak akılla yönetilecek şeffaf hesap verebilir bir yapı için özerk bir KIB-TEK yaratılması kaçınılmazdır” dedi.

Tuğcu, “600 milyon TL kayıp olduğunu söyleyen Olgun Amcaoğlu’na hatırlatmak istiyoruz; bir türlü sonuçlanmayan yakıt ihalesinden dolayı yaklaşık bir senedir doğrudan alım yöntemiyle fahiş fiyatlara alınan yakıt ve enerji yüzünden bu açığın meydana geldiğini hatırlattı” ifadelerini kullandı.