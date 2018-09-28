Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99957
ALTIN
231.472
DOLAR
6.0215
STERLİN
7.8789
EURO
7.0000
Whatsapp'ın kurucusunda şok itiraf: Pişmanım!
Whatsapp'ın kurucusundan şok itiraf
Uçan otomobil satışa çıkıyor
Uçan otomobil satışa çıkıyor
Dünyanın en büyük kuşu üç metrelik "Vorombe titan"
Dünyanın en büyük kuşu
Satürn'ün uydusu Titan'da kum fırtınaları görüntülendi
Titan’daki kum fırtınaları görüntülendi
Gripten korunmanın 10 yolu
Gripten korunmanın 10 yolu

Elcil: Polis teşkilatı neyi aklamaya çalışıyor?

28 Eylül 2018 Cuma 16:09
Elcil: Polis teşkilatı neyi aklamaya çalışıyor?

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Şht. Tuncer İlkokulu’na izinsiz girip çocuğunun okuduğu sınıftaki öğrencilere şiddet uygulamak isteyen; saldırıyı engelleyen sınıf öğretmeni ile okul yönetimi ve çalışanlarını öldürmekle tehdit eden saldırganla ilgili polisin “silah yoktu” açıklamasının düşündürücü olduğunu belirtti.

Elcil yazılı açıklamasında, "Okul içinde, ‘bir mermi elli kuruştur, hepinizi köpek gibi vuracağım’ diyerek tehdit eden saldırganı etkisiz duruma getiren başta okul yönetimi ve çalışanları olduğu bilinmesine rağmen ‘silah yoktu’ diye açıklama yapmakla polis teşkilatı neyi aklamaya çalışmaktadır” dedi.

Polis teşkilatının, "Afrika gazetesine yapılan linç eylemini seyrettiğini, saldırganları tutuklayıp serbest bıraktığını, aranan dokuz saldırganı topluma unutturmaya çalıştığını, kadın öğretmenlere cinsel tacizde bulunanlarla ilgili hiçbir açıklama yapma gereği duymadığını" savunan Elcil, “silah yoktur” açıklaması ile kime mesaj verildiğini sordu.

Elcil, “Bu olayda ve benzerlerinde silah olmuş olsa yaşanacak olan felaketin ne olacağını bilmemek için kahin olmaya gerek yoktur. Eğer bir saldırgan okul içine izinsiz olarak girip, çocukların okuduğu sınıfta ölüm tehdidi yapabiliyorsa bunun sorumlusu bu ülkeyi yol geçen hanına döndürenler, eğitime para ayırmayıp okulların alt yapısını çöktürenler, önlem almayan güvenlik makamlarında ve yargıyı istismar edip, suçluları serbest bırakanlardır” dedi. 

Güvenlik makamlarının ‘silah yoktur’ diye açıklama yaparak önlem aldığını sanıyorsa yanıldıklarını kaydeden Elci, “Olayla ilgili tüm kamera görüntüleri okulda vardır. Bize göre ‘silah yoktu’ demek silahlı saldırıyı teşviktir” dedi

banner22
Anahtar Kelimeler:
Şener ElcilHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Zeynep 2018-09-28 17:26:32

Adam haklı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Kapılarda yatıp- kalktı!
Kapılarda yatıp- kalktı!
"Derinya Kapısı'nın açılacağına dair bize bilgi verilmedi"
"Derinya Kapısı'nın açılacağına dair bize bilgi verilmedi"
 Meteoroloji'den yağmur açıklaması
 Meteoroloji'den yağmur açıklaması

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim