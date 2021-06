"Elektrik pahalı para yok"

Gündem Kıbrıs’a konuşan esnaf ve vatandaşlar ülkede en büyük girdi maliyetlerinin enerji fiyatları olduğunu elektrik faturalarının çok yüksek geldiğini söyledi.

Onur ULAĞ

Elektriksiz ne işletme ne de ev olmayacağını belirten vatandaşlar mutfak masraflarından kesip borç ödüyoruz diyor;

Muhammed Dağdaş

“Ülkemizin en büyük sorunlarından biri zaten elektrik fiyatları her ay en az 400 TL fatura ödüyorum. Sabah işe gidiyorum akşam eve geliyorum. Evde iki kişi yaşıyoruz ve ikimizde sabah erkenden çıkıp akşam eve dönüyoruz ona rağmen her ay elektrik parası bu miktarlarda geliyor. Ayrıca evde elektrikli birçok aleti kullanmamaya çalışıyoruz mesela mikser nerdeyse ilk aldığımız gün gibi duruyor. Evlerde doğru düzgün yalıtım yok kışın soğuk oluyor ya gazlı soba yakmam gerekiyor ya da klima çalıştırmak gerekiyor. Gazlı soba yaksak gaz da pahalı klima çalıştırsak gelecek olan elektrik faturası ikiye katlanıp geliyor. Yazın adanın sıcaklığı malum durumda klimasız hiç oturulmuyor ve uyunmuyor mecburen çalıştırıyoruz bazen ödediğim fatura neredeyse bin TL’yi buluyor. Bu duruma bir şekilde çözüm bulmaları gerekiyor yoksa kazandığımız paranın yarısını pahalı elektriğe diğer yarısını ulaşım yok araba kullanmak zorunda kalıyoruz ve pahalı akaryakıta vermeye devam edeceğiz. Bakanlıkların elektriklerini falan kestiler daha öncesinde çok az bir miktar bakiye borcu olan kişilerin elektriklerini kestiler. Pandemiden daha yeni yeni çıkıyoruz. İnsanlar kendilerini yeni yeni toplamaya başladılar kimsede para yok ama her şey çok pahalı ve insanların alım gücü yok.”

Oytun Kılnamaz

“Ben beş yıldır adada bulunuyorum. Adaya öğrenci olarak geldim ve geldiğimden bu yana neredeyse kiranın yarısı kadar her ay elektrik faturası ödüyorum. Kışın soğuk oluyor battaniye altında ders çalışmam gerekiyor. Yazın sıcak oluyor bütün kapı pencereleri açıp hava gelmesi için uğraşıyoruz. Oturduğumuz evde klima var elektrikli soba da var ancak çalıştıramıyoruz. Çalıştırdığımız zaman ayın sonu gelmiyor ailemizden tekrar para istemek zorunda kalıyoruz. Ailelerimiz zaten şu dönemde kendilerinden fedakarlık edip bizi okutmaya çalışıyorlar yememize mi para göndersinler? Kitap, kalem, fotokopi masraflarımız için mi para göndersinler? Ev kiramız için mi para göndersinler? Yoksa sürekli zam yapılan ve neredeyse hiç kullanmadan fahiş fiyatlarla gelen elektrik parası için mi para göndersinler? Yakında öğrenciler de bu pahalılıklardan dolayı Kıbrıs’ta okumayı tercih etmeyecekler gibi duruyor.”

Öykü Yıldırım

“Ben dört senedir adadayım Lefkoşa’da bulunan bir üniversitede psikoloji bölümünü kazandığım için adaya geldim. Adaya ilk geldiğimde yurtta kalıyordum ve elektrik parası peşin alındığı için çok etkilemiyordu daha sonra arkadaşlarımla kararlaştırıp eve çıktık ama biz elektrik fiyatlarının yüksek olduğunu bilmiyorduk o yüzden bütün klimalar evde olduğumuz her an çalışıyordu. Ay sonunda 1200 TL elektrik faturasını görünce şaşırdık ve ondan bu yana sürekli temkinli davranıyoruz. Yaktığımız lambaları işimiz biter bitmez kapatıyoruz. Bulaşık makinesini hiç çalıştırmıyoruz. Klimayı açmıyoruz açmayı bırakın açalım mı diye sormaya bile çekiniyoruz ve bu kadar dikkat etmemize rağmen yine de her ay en az 300-350 TL arasında bir fatura geliyor. Sosyal medya haberlerinden okuduğuma göre Kıb-Tek camilerin ve bakanlıkların elektriklerini kesmişler bence çok iyi yaptılar. Biz öğrenciyiz ve öğrenci olmamıza rağmen bizden bir sürü para alıyor devlet buranın vatandaşı olan ya da burada yaşayan insanları düşünemiyorum bile biraz da halkın çektiği sıkıntıları onlar çeksin ve görsünler.”

Aysu Diren

“Surlariçi Kuyumcular sokakta hizmet veren Aysu’s Cakes&Bakery’in sahibiyim. Yaklaşık iki sene oluyor burada iş yerimi açalım. Dükkanı açtım üç ay çalıştım ondan sonra direkt kapandık. ben dünya kadar borcun harcın altındaydım. O dönem kendime açmadan battım dedim. Kapandığımızda dükkanda mecbur dolaplar çalışır durumdaydı çünkü malzemeler var. Hava sıcaktı bazen klimaları çalıştırmak zorunda kaldım. Çalışmayan bir dükkana dünya kadar elektrik borcu geldi. Sonra açılım oldu yavaş yavaş borçları ödemeye çalıştım ailemden borç aldım kredi borcum zaten vardı dört elle sarıldım belki biraz bir şeyler olur diye borçlarımı kapattım ama tabi hepsini değil. Ben daha kendimi toparlamadan, borçlarımı ödemeden ikinci kapanma geldi hop geri kapattık. Zaten önceden borç vardı, bir daha kapandık sonra hiçbir şey ödeyemedim. Kapalı dükkana 1500 TL elektrik borcu geldi ama biz kazanç sağlayamıyoruz fakat sürekli borç birikiyor. En azıdan elektrik borcumuz biraz da olsa indirimli gelseydi daha rahat olacaktık. Devletin buna bir formül bulması gerek hem evde hem iş yerinde dünya kadar elektrik parası ödemek zorunda bırakıyorlar. Hele ki böyle dünyayı saran ve bitiren bir hastalık döneminde devletin destek çıkacağı yerde sürekli sürekli kazanmadan borç ödemeye çalışıyoruz.”