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Elektrik sigortası çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

13 Nisan 2022 Çarşamba 16:20
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Elektrik sigortası çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Güzelyurt'ta Sosyal Sigortalar Dairesi, Çalışma Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairelerine ait 6 adet elektrik sigortasını çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

El-Sen Genel Başkanı Özkıraç söz konusu kişilerin kurum çalışanı olduğunu ve borcu olan dairelerin elektriklerini kesmeye çalıştıklarını iddia etti. 

Polis Basın Subaylığı'ndan gelen açıklama şöyle:

13.04.2022 tarihinde, saat 00:15 sıralarında, Güzelyurt’ta, Sosyal Sigortalar Dairesi, Çalışma Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairelerine ait elektrik sayaçlarının bulunduğu pano üzerinde takılı olan toplam değerleri 685 TL olan 6 adet elektrik sigortası yerinden sökülmek suretiyle çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen K.Ç.(E-26) ve M.D. (E-49) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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