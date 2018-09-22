Elektrikte zam oranı belirlendi! Yüzde 18 Kıb-Tek zararına üretiyor…

Son olarak akaryakıta yapılan 1 TL’ye yakın zammın etkileri sürerken yeni zammı nereye geleceği de belli oldu. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu hafta içi yaptığı toplantıda kilowatt başına elektrik ücretlerine zam yapma kararı aldı. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu yapılacak zammın yüzde 18 olması noktasında ise ısrarcı.