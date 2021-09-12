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Elini kolunu sallaya sallaya eve girdi

Güzelyurt Bostancı’da meydana gelen "Ev açma, Sirkat ve Mülke Tecavüz" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı C.T. dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Eylül 2021 Pazar 12:09
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Elini kolunu sallaya sallaya eve girdi

(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Emrah Cihangir olayla ilgili bulguları aktardı. Cihangir huzurda bulunan zanlı C.T’nin 11 Eylül 2021 tarihinde Bostancı'da 16.00 raddelerinde aynı yerde sakin Zanlı C.T. komşusu M.E’ye ait ikametgâhın batıya bakan kilitsiz mutfak kapısını açıp içeriye giriş sağladıktan sonra oturma odası içerisinde bulunan şahsa ait Honda marka aracın anahtarı ve 2 adet kapı anahtarını sirkat ettiğini söyledi. Polis zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve tasarrufunda bulunan anahtarların emare olarak alındığını ancak araç anahtarının henüz bulunamadığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının beyanlarının teyit ve tekzip edileceğini sokağı gören kameraların inceleneceğini ayrıca aranan emare olduğundan zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadet değerlendiren Yargıç Mine Serden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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