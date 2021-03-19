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Elinin Tersiyle Kız Arkadaşının Yüzüne Vurdu

18.03.21 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgâh içerisinde, mutfak odasında aralarında çıkan tartışma esnasında birlikte yaşadığı kız arkadaşı A.G'yi sağ gözüne sağ elinin tersi ile vurmak suretiyle ciddi şekilde darp eden ve vurma sonucu kız arkadaşının sağ göz çukur kemiğinin kırılarak vahim zarara uğramasına neden olan Y.K(E-34) şikâyet üzerine 19.03.21 tarihinde polis tarafından tutuklandı.

19 Mart 2021 Cuma 15:39
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Elinin Tersiyle Kız Arkadaşının Yüzüne Vurdu

Zanlı bugün vahim zarar ve ciddi darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, Polis Memuru Emin Yıldız’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı.

Yıldız yemin altında verdiği şahadette, 18.03.21 tarihinde saat 23.30 raddelerinde, Gazimağusa’da kız arkadaşı ile birlikte yaşadığı ikametgahın mutfak odasında, aralarında çıkan tartışma sonunda sağ elinin tersi ile kız arkadaşının sağ gözüne vurmak suretiyle sağ göz çukur kemiğinin kırılmasına ve vahim zarara uğramasına neden olan zanlının şikâyet üzerine 19.03.21 tarihinde tutuklandığını söyledi.

Şikayetçinin kırık dışında gözünde de kayma ve hasar olduğuna dikkat çeken tanık polis, şikayetçinin tedavisinin devam etmekte olduğunu ve ameliyat olacağını belirtti.

Tahkikatın devam etmekte olduğuna ancak zanlının etki etme kısmının tamamlandığına dikkat çeken tanık polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC vatandaşı olan zanlının KKTC haricine çıkışının men edilerek teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlı aleyhindeki suçlamaları kabul etmeyip müştekinin kendi kendini yaraladığını iddia etti.

Yargıcın avukatı bulunmaması nedeniyle konuşma fırsatı verdiği zanlı cevaben, “tüm uyarı ve ikazıma rağmen birlikte yaşadığım kız arkadaşım anti depresyon yanında başka ilaçlar da kullanmaktadır. Kendisini sevmediğim yönünde benimle tartışmaya girdi ve sonrasında mutfağa giderek kendi kendine vurmaya başladı. 2 çocuğumun üzerine yemin ederim ki ben ona vurmadım ve suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Huzurundaki şahadeti dinleyip değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 7000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 75 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

Yargıç, zanlının belirtilen teminat şartlarını yerine getirmemesi hâlinde getirinceye değin ve her ne şartlarda olursa olsun iki ay’ı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde ayrıca emir verdi.(MHA)

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