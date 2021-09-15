Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü personeli, teknik komitelerin üyeleriyle BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Sphear’a veda resepsiyonu düzenledi.

Suç ve cezai meseleler, Geçişler, Kriz yönetimi ve Yayıncılık/Telekomünikasyon ile ilgili Teknik Komitelerin üyeleriyle, personel tarafından Elizabeth Sphear için Dayanışma Evi'nde düzenlenen son kez "Bir Araya Gelme" etkinliğine Cumhurbaşkanı’nın Özel Temsilcisi Ergün Olgun ve Kıbrıs Rum Yönetimi Müzakerecisi Andreas Mavryoannis de katıldı.