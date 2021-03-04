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Elshaify’nin ek otopsi raporu çıktı

Gönyeli’de evinde cansız bedeni bulunan Saifeldin Khairt Mohamed Elshaify’nin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Amro Yehya Kamaledi Hassan, Ahmad Mohammad Badee ve Ala Amad Muhammed Azzab Aly Elnady, 20 gün süren gözaltı sürelerinin ardından mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

04 Mart 2021 Perşembe 18:46
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Elshaify’nin ek otopsi raporu çıktı

Elshaify’nin ek otopsi raporunun çıktığı, ölümünde dış müdahale olmadığı tespit edildiği belirtildi.

Bu nedenle zanlı olarak tutuklanan 3 şahsın serbest bırakıldığı kaydedildi.

Ne olmuştu?

Saifeldin Khairt Mohamed Elshaify, 5 Şubat tarihinde Gönyeli’de evinde ölü bulunmuştu. Elshaify’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmış, öldüğü gün evde oldukları tespit edilen Amro Yehya Kamaledi Hassan, Ahmad Mohammad Badee ve Ala Amad Muhammed Azzab Aly Elnady tutuklanmıştı. Zanlılar ek otopsi raporu çıkıncaya kadar polis hücresinde tutulmuştu.

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