EMEK-İŞ, yeni kurullarını belirledi

Kongrede sendikanın yeni kurulları oluşturuldu.

DEV-İŞ’ten yapılan açıklamaya göre, kongrede konuşan Emek-İş Genel Başkanı Koral Aşam, geçmiş dönemin değerlendirmesini yaptı, geleceğe dair beklenen sıkıntılara değendi.

Ekonomik protokolün pek çok temel hakkına, özellikle de toplu iş sözleşmesi hakkına ciddi bir şekilde zarar vereceğini kaydeden Aşam, toplumun gittikçe yoksullaştığına değinerek, yeni mücadele süreçlerinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Sendikanın yeni kurullarının da seçildiği kurultayda Koral Aşam, Burçin Kişmir, Çağan Gulamkadir, Sesil Dağman ve Ogün Öneri yeni Yönetim Kurulu’na seçildi.

Denetim Kurulu: Civan Mert, İpek Altınışık, Ozay Kaya

Onur Kurulu: Leyla Ulubatlı, Zarif Gulamkadir, Ali Kahvecioğluları

7 gün içerisinde Yönetim ve diğer kurullarla ilgili görev dağılımı yapılacaktır.

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